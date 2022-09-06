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Прокуратура проверит администрацию Октябрьского района после взрыва газа в жилом доме

Ранее дом признали аварийным и подлежащим расселению

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От удара в квартире на первом этаже выбило окно

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Прокуратура Октябрьского района проверяет администрацию района после взрыва газа в жилом доме. Инцидент произошел вчера вечером.

— Установлено, что хлопок бытового газа произошел в квартире № 1 на 1-ом этаже указанного дома. От него повреждены наружные стены, оконный проем, фундамент. Пострадавших нет, возгорание не последовало, — сообщили в прокуратуре.

Из дома успели убежать 23 человека, в том числе 7 детей.

Сейчас специалисты газовой службы отключили газ, жителей дома расселили. Дом охраняют полицейские.

В прокуратуре добавили, что ранее дом признан аварийным и подлежащим расселению. Прокуратура проверит соблюдения сотрудниками администрации Октябрьского района жилищного законодательства.

В декабре прошлого года в результате взрыва газа в жилом доме в Тогучине пострадал человек. После взрыва в квартире возник пожар, в котором сильно обгорел собственник жилья.

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