Прокуратура проверит администрацию Октябрьского района после взрыва газа в жилом доме
Ранее дом признали аварийным и подлежащим расселению
Прокуратура Октябрьского района проверяет администрацию района после взрыва газа в жилом доме. Инцидент произошел вчера вечером.
— Установлено, что хлопок бытового газа произошел в квартире № 1 на 1-ом этаже указанного дома. От него повреждены наружные стены, оконный проем, фундамент. Пострадавших нет, возгорание не последовало, — сообщили в прокуратуре.
Из дома успели убежать 23 человека, в том числе 7 детей.
Сейчас специалисты газовой службы отключили газ, жителей дома расселили. Дом охраняют полицейские.
В прокуратуре добавили, что ранее дом признан аварийным и подлежащим расселению. Прокуратура проверит соблюдения сотрудниками администрации Октябрьского района жилищного законодательства.
В декабре прошлого года в результате взрыва газа в жилом доме в Тогучине пострадал человек. После взрыва в квартире возник пожар, в котором сильно обгорел собственник жилья.