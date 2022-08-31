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Не справилась с управлением: в Новосибирской области 31-летняя женщина погибла в ДТП

Ее автомобиль Toyota Allion перевернулся

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ДТП произошло утром 31 августа

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В Барабинском районе Новосибирской области 31 августа в смертельном ДТП погибла 31-летняя женщина. Ее автомобиль перевернулся.

— Около 09:15 женщина, управляя автомобилем Toyota Allion, двигалась по автодороге Р-254 «Иртыш» со стороны города Барабинска в направлении Новосибирска и на 1159-м км трассы не справилась с управлением, допустив съезд с дороги по ходу движения с последующим опрокидыванием автомобиля, — рассказали в пресс-службе ГИБДД по Новосибирской области.

В результате ДТП водитель погибла. На месте работают сотрудники ГИБДД и выясняют обстоятельства произошедшего.

Вчера, 25 августа, в Мошковском районе произошло ДТП с Lada Priora и мотоциклом ИЖ Юпитер-5. В результате ДТП 19-летний мотоциклист погиб, а водитель автомобиля скрылся с места происшествия.

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