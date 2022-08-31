Не справилась с управлением: в Новосибирской области
31-летняя женщина погибла в ДТП
Ее автомобиль Toyota Allion перевернулся
В Барабинском районе Новосибирской области 31 августа в смертельном ДТП погибла
— Около 09:15 женщина, управляя автомобилем Toyota Allion, двигалась по автодороге Р-254 «Иртыш» со стороны города Барабинска в направлении Новосибирска и на
В результате ДТП водитель погибла. На месте работают сотрудники ГИБДД и выясняют обстоятельства произошедшего.
Вчера, 25 августа, в Мошковском районе произошло ДТП с Lada Priora и мотоциклом ИЖ Юпитер-5. В результате ДТП