19-летний мотоциклист погиб в аварии под Новосибирском — второй водитель скрылся с места ДТП

Вчера, 25 августа, в Мошковском районе произошло ДТП с Lada Priora и мотоциклом «ИЖ Юпитер-5 ». В результате ДТП 19-летний мотоциклист погиб, а водитель автомобиля скрылся с места происшествия.

Об этом сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирской области.