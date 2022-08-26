19-летний мотоциклист погиб в аварии под Новосибирском — второй водитель скрылся с места ДТП
У мотоциклиста не было водительских прав
Вчера, 25 августа, в Мошковском районе произошло ДТП с Lada Priora и мотоциклом «ИЖ
Об этом сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирской области.
В 22:55 в деревне Балта автомобиль Lada Priora на улице Советской столкнулся с мотоциклом «ИЖ
Мотоциклом управлял 19-летний парень без водительского удостоверения. В результате ДТП водитель погиб на месте аварии.
— Lada Priora с места происшествия скрылась. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, сотрудниками ГИБДД проводятся разыскные мероприятия, — рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирской области.
За последний месяц произошло несколько столкновений с участием мотоцикла.