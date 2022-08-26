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19-летний мотоциклист погиб в аварии под Новосибирском — второй водитель скрылся с места ДТП

У мотоциклиста не было водительских прав

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У мотоциклиста не было водительских прав

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Вчера, 25 августа, в Мошковском районе произошло ДТП с Lada Priora и мотоциклом «ИЖ Юпитер-5». В результате ДТП 19-летний мотоциклист погиб, а водитель автомобиля скрылся с места происшествия.

Об этом сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирской области.

В 22:55 в деревне Балта автомобиль Lada Priora на улице Советской столкнулся с мотоциклом «ИЖ Юпитер-5». После столкновения мотоциклист не справился с управлением и врезался в дорожный знак.

Мотоциклом управлял 19-летний парень без водительского удостоверения. В результате ДТП водитель погиб на месте аварии.

— Lada Priora с места происшествия скрылась. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, сотрудниками ГИБДД проводятся разыскные мероприятия, — рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирской области.

За последний месяц произошло несколько столкновений с участием мотоцикла. 23 августа на Красном проспекте два мотоциклиста столкнулись с минивэном Honda Odyssey, в результате ДТП 24-летний водитель погиб. В ночь на 23 августа на пересечении Кирова и Автогенной произошло столкновение мопеда и машины Toyota Vitz. В ДТП погибли 17-летняя девушка и 20-летний молодой человек.

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