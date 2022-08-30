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Швырнула на асфальт и кусала за нос: женщина увидела с балкона, как бьют ребенка, — полиция начала проверку

По словам свидетельницы, девушка на улице трепала мальчика в разные стороны

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Полиция выясняет обстоятельства инцидента на Первомайке, где с ребенком жестко обошлись

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Жительница Первомайского района стала свидетелем неприятной сцены — она увидела с балкона, как девушка жестоко обращается с ребенком.

— Я стояла на балконе и видела, как девушка шла с мальчиком вдоль дома Маяковского, 4/1. Шли они, держась за руки. Мальчик хныкал, она шла молча, потом она резко выдернула свою руку, — рассказала жительница Первомайского района, попросившая об анонимности. — Она не кричала на него, как-то трепала. В этот момент мальчик уже начал рыдать. Она схватила его за область подмышек и вцепилась зубами за нос ребенка. Как собаки треплют быстро из стороны в сторону, так и она его зубами за нос. Он верещал от боли, и она тут же высоко над собой на вытянутых руках его подняла и швырнула на асфальт. Ребенок упал со всей силы на спину, ударился. Ревел, сразу встать не смог.

Свидетельница говорит, что в этот момент она начала кричать с балкона. Так как до этого она разговаривала по телефону, видео снять не успела, но сделала несколько фото.

— Девушка так себя повела, когда стало понятно, что людей за домом нет. Я начала на нее кричать, чтобы не трогала ребенка. Когда мальчик пытался подняться, она просто стояла и смотрела на меня вверх исподлобья. Ребенок сильно плакал, — поделилась очевидица происшествия. — Я сказала, что всё видела и сняла на телефон. Затем они поспешно ушли.

По ее словам, ребенок не давал сдачи и не сопротивлялся. Кем приходится девушка этому ребенку, неизвестно. По мнению свидетельницы, вряд ли это его мать: на вид ей около 15–17 лет, а мальчику — около 6–7 лет.

В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области сообщили, что свидетели происшествия написали заявление в полицию, проводится проверка.

В августе несколько подростков напали на 12-летнего мальчика Матвея, который заступился за другого ребенка. Дело контролирует главный следователь РФ Александр Бастрыкин.

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