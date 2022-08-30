Швырнула на асфальт и кусала за нос: женщина увидела с балкона, как бьют ребенка, — полиция начала проверку

Жительница Первомайского района стала свидетелем неприятной сцены — она увидела с балкона, как девушка жестоко обращается с ребенком.



— Я стояла на балконе и видела, как девушка шла с мальчиком вдоль дома Маяковского, 4/1. Шли они, держась за руки. Мальчик хныкал, она шла молча, потом она резко выдернула свою руку, — рассказала жительница Первомайского района, попросившая об анонимности. — Она не кричала на него, как-то трепала. В этот момент мальчик уже начал рыдать. Она схватила его за область подмышек и вцепилась зубами за нос ребенка. Как собаки треплют быстро из стороны в сторону, так и она его зубами за нос. Он верещал от боли, и она тут же высоко над собой на вытянутых руках его подняла и швырнула на асфальт. Ребенок упал со всей силы на спину, ударился. Ревел, сразу встать не смог.