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Тема дняСмерть на стадионе
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«Даже размяться толком не успел»: на стадионе в Кольцово мужчина умер перед игрой в футбол

Полиция выясняет причины несчастного случая

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Инцидент произошел в рабочем поселке Кольцово

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Вечером 29 августа во время разминки перед игрой в футбол на стадионе в Кольцово один из игроков почувствовал себя плохо и упал.

— Я вчера не на смене был, коллеги рассказали. Мужчина даже размяться толком не успел, упал навзничь. Ему пытались помочь спортсмены, но безуспешно. Вероятно, сердце остановилось, но я не доктор, пусть они выводы делают, — рассказал корреспонденту НГС сотрудник стадиона.

В областном главке полиции подтвердили НГС «факт обнаружения тела мужчины без признаков насильственной смерти». Проводится проверка. В СКР по Новосибирской области не располагают информацией о данном инциденте.

— Когда приехали врачи, они тоже долго пытались откачать, не получилось... Мужчина умер, не приходя в сознание. По словам очевидцев, вроде как сердце. Также сообщается, что парень на днях играл в футбол, всë было хорошо. Чувствовал себя хорошо, бегал ни на что не жаловался. Погибшего звали Иван. Возраст примерно 55–57 лет, — сообщили очевидцы несчастного случая в паблике «Кольцово Онлайн» во «ВКонтакте».

Ранее в Новосибирске хоккеист умер после матча на стадионе СКА. Константин Гнездилов был игроком команды, выступающей в Сибирской хоккейной лиге.

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