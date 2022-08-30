«Даже размяться толком не успел»: на стадионе в Кольцово мужчина умер перед игрой в футбол
Полиция выясняет причины несчастного случая
Вечером 29 августа во время разминки перед игрой в футбол на стадионе в Кольцово один из игроков почувствовал себя плохо и упал.
— Я вчера не на смене был, коллеги рассказали. Мужчина даже размяться толком не успел, упал навзничь. Ему пытались помочь спортсмены, но безуспешно. Вероятно, сердце остановилось, но я не доктор, пусть они выводы делают, — рассказал корреспонденту НГС сотрудник стадиона.
В областном главке полиции подтвердили НГС «факт обнаружения тела мужчины без признаков насильственной смерти». Проводится проверка. В СКР по Новосибирской области не располагают информацией о данном инциденте.
— Когда приехали врачи, они тоже долго пытались откачать, не получилось... Мужчина умер, не приходя в сознание. По словам очевидцев, вроде как сердце. Также сообщается, что парень на днях играл в футбол, всë было хорошо. Чувствовал себя хорошо, бегал ни на что не жаловался. Погибшего звали Иван. Возраст примерно 55–57 лет, — сообщили очевидцы несчастного случая в паблике «Кольцово Онлайн» во «ВКонтакте».
Ранее в Новосибирске хоккеист умер после матча на стадионе СКА. Константин Гнездилов был игроком команды, выступающей в Сибирской хоккейной лиге.