Водитель бетономешалки погиб на новосибирской трассе: вышел из машины и попал под грузовик
Погибшему был 31 год
Сегодня утром, 22 августа, в Новосибирском районе автомобиль Volvo сбил мужчину, который вышел из салона бетономешалки.
— Около 10:50 водитель 1960 года рождения, управляя грузовым автомобилем Volvo с полуприцепом двигался по автодороге Р-254 «Иртыш» со стороны города Омска в направлении Новосибирска. На 1432-м километре трассы совершил наезд на пешехода, — говорится в сообщении отдела пропаганды ГИБДД по Новосибирской области.
Пешеход был 31-летним водителем бетономешалки Hino, в момент происшествия он обходил свой автомобиль. На месте работают сотрудники полиции, выясняются обстоятельства ДТП.
В начале августа автомобиль насмерть сбил девушку, которая переходила дорогу на улице Ипподромской. Погибшей было 26 лет.