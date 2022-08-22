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Водитель бетономешалки погиб на новосибирской трассе: вышел из машины и попал под грузовик

Погибшему был 31 год

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Водитель обходил свой автомобиль, и в этот момент его сбил грузовик

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Сегодня утром, 22 августа, в Новосибирском районе автомобиль Volvo сбил мужчину, который вышел из салона бетономешалки.

— Около 10:50 водитель 1960 года рождения, управляя грузовым автомобилем Volvo с полуприцепом двигался по автодороге Р-254 «Иртыш» со стороны города Омска в направлении Новосибирска. На 1432-м километре трассы совершил наезд на пешехода, — говорится в сообщении отдела пропаганды ГИБДД по Новосибирской области.

Пешеход был 31-летним водителем бетономешалки Hino, в момент происшествия он обходил свой автомобиль. На месте работают сотрудники полиции, выясняются обстоятельства ДТП.

Погибшему водителю бетономешалки был 31 год

Погибшему водителю бетономешалки был 31 год

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Обстоятельства аварии выясняются

Обстоятельства аварии выясняются

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В начале августа автомобиль насмерть сбил девушку, которая переходила дорогу на улице Ипподромской. Погибшей было 26 лет.

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