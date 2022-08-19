В Крыму работают системы ПВО. Жители рассказали о нескольких взрывах

По предварительным данным, в ночь на 19 августа в Крыму сбили два украинских беспилотника.



В первый раз система ПВО сработала в Керчи около 23:30. Об этом рассказал Олег Крючков, советник главы Крыма. Он подчеркнул, что «опасности для города и моста нет». Также инцидент прокомментировал Владимир Рогов, член подконтрольной России администрации Запорожской области.

— По предварительной информации, на большом удалении от Крымского моста был сбит украинский беспилотник. Жертв и разрушений нет, — написал он.