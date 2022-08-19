В Крыму работают системы ПВО. Жители рассказали о нескольких взрывах
По предварительной информации, сбиты два украинских беспилотника
По предварительным данным, в ночь на 19 августа в Крыму сбили два украинских беспилотника.
В первый раз система ПВО сработала в Керчи около 23:30. Об этом рассказал Олег Крючков, советник главы Крыма. Он подчеркнул, что «опасности для города и моста нет». Также инцидент прокомментировал Владимир Рогов, член подконтрольной России администрации Запорожской области.
— По предварительной информации, на большом удалении от Крымского моста был сбит украинский беспилотник. Жертв и разрушений нет, — написал он.
В пресс-службе ФКУ Упрдор «Тамань» сообщили, что движение по Крымскому мосту осуществляется в штатном режиме.
Второй инцидент произошел около 0:50. Reuters со ссылкой на очевидцев сообщили, что в Севастополе прогремели как минимум четыре взрыва. Источники издания передали, что они произошли в районе военного аэродрома Бельбек неподалеку от города. Позднее Михаил Развозжаев, губернатор города, пояснил, что сработало ПВО.
— Недавно в районе аэропорта Бельбек средствами ПВО по предварительным данным был сбит беспилотный летательный аппарат. Никаких повреждений нет. Никто не пострадал. Прошу сохранять всех спокойствие и получать информацию из проверенных источников, — написал Развозжаев в своем Telegram-канале.
Ранее этой же ночью в Белгородской области загорелся склад боеприпасов.
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В начале августа серия взрывов прогремела в Крыму. Как стало известно позднее, ЧП произошло на военном аэродроме; в Минобороны заявили, что взрывы произошли в результате детонации нескольких авиационных боеприпасов. Всё, что известно об этом инциденте, мы собрали в одном видео.
Вскоре на полуострове произошла новая серия взрывов, на этот раз — на подстанции. В тот же день очевидцы рассказали о взрывах на авиабазе возле поселка Гвардейское.