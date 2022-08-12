«Лишь бы была жива». Пенсионерку, которая собиралась обратиться в полицию, похитили черные риелторы?
Друзья и соседи пропавшей женщины уверены, что на нее охотились, считая, что она одинока
В Екатеринбурге пропала 81-летняя женщина. Соседи и друзья предполагают, что ее похитили черные риелторы. За месяц до исчезновения они стали замечать странности: женщина перестала отвечать на телефонные звонки, в гости к ней вдруг начал захаживать незнакомый мужчина. Представлялся внучатым племянником, которого она раньше никогда не знала. Друзья убедили ее обратиться в полицию. Но на следующий день квартира была уже пустая. «Лишь бы была жива», — говорят сейчас они.
Внучатый племянник?
Руслана Ивановна Коровина жила в доме сталинской постройки одна, с мужем давно развелась. Единственный сын погиб в автокатастрофе.
Елена — ее соседка по лестничной клетке.
— Руслана Ивановна — спокойная, интеллигентная женщина, ни с кем никогда не спорила, не ругалась, — рассказывает Елена. — Ей 81 год. Обслуживала она себя сама, ходила в магазин. Но в последние годы возрастные проблемы всё-таки начали проявляться, стала приносить с помойки какие-то старые вещи, коробки. Это не от нужды или бедности, пенсия у нее была достаточная, мы знали, что в деньгах она не нуждалась. Это было возрастное, видимо, так проявлялась деменция. Были соседи, которые видели это и ругались, мол, от ее квартиры запах, бегут тараканы. Но я не поддерживала эти разговоры, тараканы могли бежать из продуктового магазина на первом этаже. Я очень хорошо относилась к Руслане Ивановне. Моя мама когда-то жила в этой квартире, где живу сейчас я, дружила с ней. Потом мама переехала, но они продолжали общаться, я возила ее к маме в гости, мы приглашали ее на праздники. Больше ни с кем из соседей она не общалась.
В марте Елена заметила, что к одинокой соседке стал заходить в гости какой-то мужчина. Каждый день приезжал на самокате, заходил к ней, выносил из квартиры мусор, коробки. Елена спросила про незнакомца пенсионерку. Та ответила, что собирается делать ремонт, а это строитель-ремонтник.
— Я обрадовалась, что она решилась наконец на ремонт. Тот человек не вызывал подозрений, вежливый, приятный на вид.Через месяц он перестал приходить. Вместо него появился другой мужчина. На вид ему 35–40 лет. Он ходил к ней каждый день, приходил к десяти утра как на работу, уходил в десять вечера. Иногда звонил, она открывала. Иногда открывал сам, выносил пакеты с мусором. При этом закрывал дверь на ключ, Руслана Ивановна оставалась внутри запертой. Раньше мы сталкивались с ней в подъезде, когда она спускалась до почтового ящика или шла в магазин, но в апреле она перестала выходить.
Как-то Елена вышла из квартиры и услышала, как соседка пытается открыть дверь. Ее закрыли внутри квартиры.
— А она даже не поняла этого. Слышу, как она говорит вслух: выйти не могу, замок заело. Я говорю: Руслана Ивановна, выйдите на балкон. Она послушно вышла. Я выглянула в окно, хотела расспросить, что происходит, кто этот мужчина. Но мы так и не успели поговорить, ее «гость» вернулся.
Елена позвонила маме, Светлане, рассказала о странном незнакомце. Светлана тут же вместе с мужем поехали к подруге, выяснить, что случилось.
Вот что рассказала нам Светлана:
— Поднялись на этаж. Квартира была открыта, в дверях стоял незнакомый молодой человек. Принял он нас недружелюбно. Спрашиваем: вы кто? Он в ответ: а вы кто? Отвечаю: подруга, прошу позвать Руслану. Делаю шаг в квартиру. Он перегородил дорогу. Я, говорит, собственник. Мы возмутились: это квартира Русланы Ивановны. Я стала кричать, звать ее, чтобы она вышла. Когда Руслана вышла из комнаты, я увидела, как она сильно похудела, стала изможденной. Он не хотел ее выпускать, перегородил дверной проем рукой. Потом всё-таки убрал руку. Мы стали расспрашивать: кто этот человек? Она: вроде родственник. Мы ничего не понимали. Если родственник, почему ведет себя так агрессивно, не впускает в квартиру к хозяйке?
У Светланы были телефоны друзей Русланы Ивановны. Супруги Рождественские дружили с ней еще с юности.
— В апреле Руслана Ивановна вдруг перестала отвечать на телефонные звонки. Мобильного у нее не было, только домашний, — рассказывает нам Людмила Рождественская. — Собирались приехать к ней. А 30 апреля нам позвонила Светлана, рассказала обо всём. Мы знакомы больше 50 лет, когда-то давно лечили зубы у нее, так и подружились. Всегда были на связи, ходили друг к другу в гости, были самыми близкими ее друзьями, знали про всю ее жизнь. Что с бывшим мужем она давно разошлась. Был единственный сын, который погиб в ДТП. Это была трагедия для нее, она много лет не могла принять это, впала в депрессию на много лет. Еще знали про невестку, но с ней у нее не сложились отношения. Та самая авария случилась накануне родов, они ждали ребенка. После трагедии невестка уехала в другой регион к родным. Там родился сын, внук Русланы Ивановны. Наладить отношения с ними так и не получилось за все годы. Больше никаких родственников у нее не было.
Муж Людмилы Донат сразу после звонка поехал в квартиру к подруге. Увидел, что телефонный шнур оборван, поэтому он не мог дозвониться.
— Она была одна, время десять вечера, «племянник» уже уехал. Мы сидели на кухне, разговаривали до поздней ночи. Зашла соседка, Елена. Руслана была явно напугана, — вспоминает Донат. — Рассказала, что вроде бы год (возможно, она ошибалась во времени) назад к ней приехала какая-то женщина с парнем. Представилась родственницей, троюродной тетей, а молодой человек — это ее сын, какой-то троюродный внучатый племянник. Потом в апреле этот парень снова появился у нее. Стал приходить каждый день. Спросили его: что он у тебя делает? Ответила: сидит на кухне с телефоном. Мы так и не поняли, зачем она ему открывала, как он влез к ней в душу. Нам она говорила: не хочу его здесь видеть. Мы опять не понимали, говорили: а зачем открываешь дверь? Она соглашалась, кивала: больше не буду открывать! Договорились, что завтра мы пойдем в полицию, напишем заявление, чтобы проверили этого «родственника».
В этот же вечер выяснилось, что у пенсионерки куда-то пропал паспорт. В коробке, где она хранила документы, была только сберкнижка. Документов на квартиру она найти тоже не смогла. Друзья Русланы постеснялись заглянуть в сберкнижку, посмотреть, есть ли там деньги, снимают ли их.
На следующий день, 1 мая, как и договаривались, друзья приехали к Руслане Ивановне, чтобы писать заявление в полицию. Дверь никто не открыл. Вечером в окнах было темно. Больше они так и не видели свою подругу.
2 мая, на следующий день после пропажи, Светлана, Людмила, Донат и соседка Елена пошли в полицию и написали заявление о пропаже пенсионерки. Рассказали про незнакомца, назвавшегося родственником. Заявление приняли.
— А дальше в полиции снова начались странности, — вспоминает Людмила Рождественская. — Вышел один из оперов, повел нас к себе в кабинет. И там он заявил нам: с ней всё в порядке, беспокоиться не о чем, ее увез к себе в Пермь дальний родственник. Мы говорим: а вы видели документы, подтверждающие, что он родственник? У нее нет родных! И он тут же при нас набирает номер. Звонит тому самому мужчине, «родственнику», который ходил к ней. Откуда у полицейского его номер — для нас загадка. Они разговаривали минут 15, в разговоре мелькали слова: регистрация недвижимости, право собственности. Мы сразу спросили после их разговора: вы откуда всё это знаете? В ответ услышала, что давно знает про Руслану, мол, одна из соседок на «вашу бабушку» заявление писала, жаловалась, что у нее антисанитария в квартире, тараканы от этого. Мы возмутились, она что, преступница, чтобы полиция ей занималась? Просто одинокая старушка, про таких уж если писать куда-то, то в соцзащиту, а не в полицию. Но нас выпроводили и успокоили: ваша знакомая в надежных руках.
На то свое заявление они так и не получили письменного ответа. На словах в отделении позже им сказали, что в возбуждении уголовного дела отказано. Тогда друзья вспомнили, что у Русланы Ивановны должен быть внук, получается, единственный самый близкий законный родственник. Они знали все данные сына Руслана: фамилию, имя отчество, — и обратились за помощью в военкомат.
Законный внук
Друзьям Русланы Ивановны помогли в военкомате, дали данные внука, и они нашли его через соцсети. И вот в начале июля екатеринбуржец Кирилл неожиданно получил сообщение во «ВКонтакте»: «Коровина Руслана Ивановна ваша родственница? У нее проблемы с квартирой».
Руслана Ивановна — родная бабушка Кирилла. Они ни разу не видели друг друга. Уже став взрослым, он пытался наладить с ней отношения. Звонил. Разговаривали вежливо, задавали дежурные вопросы «как дела», но, кажется, общались без особых эмоций и теплоты. Кирилл не стал навязывать ей свое общение, предполагая, что она не особо этого хочет, звонил редко, последний раз два года назад. В гости его не приглашали. В это время пенсионерка говорила друзьям, что просто стеснялась звать внука в свою захламленную квартиру. Но тот ничего об этом не знал.
Кирилл встретился со всеми знакомыми своей бабушки. Те больше всего опасались за жизнь женщины. Узнав обо всём, Кирилл включился в эту историю.
Запросил в прокуратуре материалы проверки по заявлению в полицию. Среди них была объяснительная от имени его бабушки. Напечатанная и подписанная от руки: «С моих слов написано верно». Объяснительная, которую, судя по всему, брали с нее пермские полицейские, была странная и запутанная: бабушка поясняла, что живет у родственников в Перми, уехала добровольно, при этом просит не давать никакой информации «соседям из квартиры 45 и из квартиры 52» (документ есть в распоряжении редакции).
Мы приехали в дом, где жила Руслана Ивановна, пообщавшись с соседями, выяснили, что в квартире 45 живут пенсионеры, супружеская пара, которые с ней никогда не общались. А в квартире 52 жила... сама Руслана Ивановна.
Кирилл как законный родственник обратился в Следственный комитет с заявлением о возможном преступлении — похищении человека.
Следователи сейчас выясняют детали этой детективной истории. В СУ СКР по Свердловской области от комментариев воздержались. По данным ЕГРН, сделок с квартирой никто не совершал, она до сих пор в собственности Русланы Коровиной. Пока идет проверка, на все сделки с ней наложен запрет.
Обновлено. После выхода публикации в полиции сообщили, что нашли Руслану.
— По заявлению о розыске пенсионерки сотрудниками отдела полиции
Редакция E1.RU поддерживает связь с родным внуком Русланы Коровиной. Мы следим за ситуацией и расскажем, чем закончится эта история и что произошло с бабушкой.
Мы рассказывали историю самого молодого постояльца социального приюта в Екатеринбурге. Он стал жертвой черных риелторов и остался без квартиры. Преступников задержали, сейчас они отбывают срок в колонии. А потерпевший до сих пор не может вернуться в жилье, его продали обычным покупателям.