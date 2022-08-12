«Лишь бы была жива». Пенсионерку, которая собиралась обратиться в полицию, похитили черные риелторы?

В этот же вечер выяснилось, что у пенсионерки куда-то пропал паспорт. В коробке, где она хранила документы, была только сберкнижка. Документов на квартиру она найти тоже не смогла. Друзья Русланы постеснялись заглянуть в сберкнижку, посмотреть, есть ли там деньги, снимают ли их.

На следующий день, 1 мая, как и договаривались, друзья приехали к Руслане Ивановне, чтобы писать заявление в полицию. Дверь никто не открыл. Вечером в окнах было темно. Больше они так и не видели свою подругу.



2 мая, на следующий день после пропажи, Светлана, Людмила, Донат и соседка Елена пошли в полицию и написали заявление о пропаже пенсионерки. Рассказали про незнакомца, назвавшегося родственником. Заявление приняли.



— А дальше в полиции снова начались странности, — вспоминает Людмила Рождественская. — Вышел один из оперов, повел нас к себе в кабинет. И там он заявил нам: с ней всё в порядке, беспокоиться не о чем, ее увез к себе в Пермь дальний родственник. Мы говорим: а вы видели документы, подтверждающие, что он родственник? У нее нет родных! И он тут же при нас набирает номер. Звонит тому самому мужчине, «родственнику», который ходил к ней. Откуда у полицейского его номер — для нас загадка. Они разговаривали минут 15, в разговоре мелькали слова: регистрация недвижимости, право собственности. Мы сразу спросили после их разговора: вы откуда всё это знаете? В ответ услышала, что давно знает про Руслану, мол, одна из соседок на «вашу бабушку» заявление писала, жаловалась, что у нее антисанитария в квартире, тараканы от этого. Мы возмутились, она что, преступница, чтобы полиция ей занималась? Просто одинокая старушка, про таких уж если писать куда-то, то в соцзащиту, а не в полицию. Но нас выпроводили и успокоили: ваша знакомая в надежных руках.

