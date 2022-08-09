«На стенах квартиры появляется сажа»: жители Пашино страдают от постоянного дыма, который окутывает микрорайон
По словам горожан, на полигоне в конце улицы Подорожной сжигают отходы производства
Жители микрорайона Пашино в Новосибирске задыхаются от клубов черного дыма, который доносится с территории бывшего свинокомплекса. Как рассказала местная жительница Светлана Постнова, дым доносится с полигона, который находится в конце улицы Подорожной. По ее словам, на участке могут сжигать отходы производства, которые вывозит туда АО Новосибирский механический завод «Искра» — здание завода расположено недалеко от Подорожной.
— Этот дым мы периодически видим на протяжении трех лет. Этот столб дыма даже из окна виден. Потом стали наблюдать, что на стенах квартиры появляется сажа и на портьерах. Это появляется именно на тех окнах и тех стенах, которые смотрят на завод. Часто запах именно химической гари в темное время суток. Поэтому мы не исключаем, что, возможно, сжигают эти отходы и в ночное время, — сообщила журналисту НГС Светлана Постнова.
То, что в микрорайоне стоит постоянный дым, подтверждает и другая местная жительница Мария Андрукевич.
— Живу на улице Новоуральской, постоянно вижу из окна черный дым со стороны «Искры», я не думаю, что это хорошо. Я живу тут всю жизнь и на самом деле меня это не удивляет уже давно, остается смириться, — отметила сибирячка.
Люди переживают, что постоянный дым, который окутывает микрорайон, плохо сказывается на их здоровье.
— В последнее время стала замечать, что появились проблемы с верхними дыхательными путями. Нос стало закладывать, сухость слизистой. Раньше этого ничего не наблюдалось, — пояснила Светлана Постнова.
К врачам она не обращалась, но планирует это сделать в ближайшее время.
Журналист НГС связался с АО Новосибирский механический завод «Искра» с просьбой прокомментировать ситуацию.
— НМЗ «Искра» никакого отношения к участку по адресу Подорожная, 92 не имеет. Завод не занимается утилизацией отходов, — ответили на запрос редакции.
Как сообщили в мэрии Новосибирска, после сообщения об экологической ситуации в микрорайоне Пашино на место выезжали эксперты для отбора проб атмосферного воздуха.
— По результатам химико-аналитических исследований на момент обследования задымления территории, а также запаха отмечено не было. По результатам исследований превышений предельно допустимых показателей загрязняющих веществ не обнаружено, — отметили в мэрии.
АО «Новосибирский механический завод "Искра"» зарегистрирован в 1991 году. По данным «Контур.Фокуса», по итогам 2020 года выручка составила 1,9 миллиарда рублей, чистая прибыль — 128,6 миллиона. За время существования компания заключила 133 контракта с государством на сумму 845 миллиардов рублей. Как следует из отчета компании 2015 года, единственным акционером является АО «НПК «Техмаш»» (его акционер — ГК «Ростех», которой руководит Сергей Чемезов). В составе директоров, по данным на 2014 год, пять человек — Игорь Артищев, Андрей Большаков, Алексей Кузнецов, Андрей Мальцев, Валерий Некрылов. Некоторые из них также входят в совет директоров других крупных предприятий России — АО «Завод пластмасс» в Копейске (производство оружия), АО «Сигнал» в Челябинске (производство оружия), АО «КХЗ» в Свердловской области (производство взрывчатых веществ), АО НИИЭП в Новосибирске (научные исследования и разработки в области естественных и технических наук) и других.
Уже несколько дней в Новосибирске стоит смог из-за пожаров в Ханты-Мансийском автономном округе. Как сообщили в Западно-Сибирском гидрометцентре, в ближайшие дни ситуация в регионе не изменится.