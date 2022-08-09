«На стенах квартиры появляется сажа»: жители Пашино страдают от постоянного дыма, который окутывает микрорайон

— Этот дым мы периодически видим на протяжении трех лет. Этот столб дыма даже из окна виден. Потом стали наблюдать, что на стенах квартиры появляется сажа и на портьерах. Это появляется именно на тех окнах и тех стенах, которые смотрят на завод. Часто запах именно химической гари в темное время суток. Поэтому мы не исключаем, что, возможно, сжигают эти отходы и в ночное время, — сообщила журналисту НГС Светлана Постнова.

