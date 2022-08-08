Новосибирск накрыло сильным смогом из-за пожаров в Ханты-Мансийске — когда дымка рассеется

Уже несколько дней в Новосибирске стоит смог из-за пожаров в Ханты-Мансийском автономном округе. Как сообщили в Западно-Сибирском гидрометцентре, в ближайшие дни ситуация в регионе не изменится.

— Смог наблюдается из-за того, что на севере Ханты-Мансийского автономного округа происходит горение обширных лесных массивов. Потоки в атмосфере выстроены так, что эти шлейфы от пожаров смещаются от ХМАО на юг, через Екатеринбург и Омск, — рассказал синоптик. — Затем через Северный Казахстан меняют направления в обход обширного антициклона и выходят на территорию Новосибирской области.