Новосибирск накрыло сильным смогом из-за пожаров в Ханты-Мансийске — когда дымка рассеется
В ХМАО горят леса на площади 88 тысяч гектаров, из-за этого в НСО уже третий день тяжело дышать
Уже несколько дней в Новосибирске стоит смог из-за пожаров в Ханты-Мансийском автономном округе. Как сообщили в Западно-Сибирском гидрометцентре, в ближайшие дни ситуация в регионе не изменится.
— Смог наблюдается из-за того, что на севере Ханты-Мансийского автономного округа происходит горение обширных лесных массивов. Потоки в атмосфере выстроены так, что эти шлейфы от пожаров смещаются от ХМАО на юг, через Екатеринбург и Омск, — рассказал синоптик. — Затем через Северный Казахстан меняют направления в обход обширного антициклона и выходят на территорию Новосибирской области.
Из-за этого в воздухе ощущается запах гари.
— Сейчас небольшой ветерок поднялся, и дымные массивы тоже поднялись вверх. Поэтому мы видим, что небо не голубое, а белое, — добавили в Гидрометцентре.
В следующие сутки ситуация не изменится, погода будет способствовать накоплению вредных примесей в атмосфере.
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По данным МЧС на утро 8 августа, на территории ХМАО действуют 66 лесных пожаров на площади 83,8 тысячи га (это почти как три Ханты-Мансийска). За сутки пожарным не удалось потушить ни одного пожара, однако распространение огня удается сдерживать. Сейчас локализовано 20 пожаров на площади 34,7 тысячи га.
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В этом фоторепортаже мы показывали, как выглядит Новосибирск в смоге.