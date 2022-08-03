Volkswagen вылетел за ограждение в центре Новосибирска после столкновения со спорткаром
ДТП произошло напротив стоквартирного дома
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В центре Новосибирска вечером 3 августа произошло столкновение Volkswagen со спорткаром Nissan GT-R. В результате инцидента белый седан вылетел за забор: ДТП случилось напротив стоквартирного дома на Красном проспекте.
Как видно по фотографиям, Volkswagen помял ограждение и снес знак. Корреспондент НГС обратился в пресс-службу ГИБДД, но на момент публикации комментария не было.
Около железнодорожного вокзала перевернулся внедорожник. ДТП произошло вечером 1 августа на пересечении Вокзальной магистрали и улицы Ленина.