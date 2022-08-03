СЕЙЧАС +23°С
Пробки 6/10
usd 60.16
eur 61.27
Тема дняВ Новосибирск вернется жара до +29 градусов
Все новости
Все новости

Volkswagen вылетел за ограждение в центре Новосибирска после столкновения со спорткаром

ДТП произошло напротив стоквартирного дома

2 109
ДТП произошло напротив стоквартирного дома

ДТП произошло напротив стоквартирного дома

Поделиться

В центре Новосибирска вечером 3 августа произошло столкновение Volkswagen со спорткаром Nissan GT-R. В результате инцидента белый седан вылетел за забор: ДТП случилось напротив стоквартирного дома на Красном проспекте.

Как видно по фотографиям, Volkswagen помял ограждение и снес знак. Корреспондент НГС обратился в пресс-службу ГИБДД, но на момент публикации комментария не было.

Водители ожидают сотрудников ГИБДД

Водители ожидают сотрудников ГИБДД

Поделиться

Около железнодорожного вокзала перевернулся внедорожник. ДТП произошло вечером 1 августа на пересечении Вокзальной магистрали и улицы Ленина.

По теме

ДТПаварияспорткар
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ2
  • ПЕЧАЛЬ2
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2