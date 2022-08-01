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Около железнодорожного вокзала перевернулся внедорожник — видео с места ДТП

Судя по записи, дорогу не поделили легковой Hyundai и джип Toyota

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ДТП обошлось без жертв

ДТП обошлось без жертв

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Вечером 1 августа на пересечении Вокзальной магистрали и улицы Ленина произошло ДТП с участием двух автомобилей.

Судя по видео, которое прислала читательница НГС, столкнулись хетчбэк Hyundai Solaris и внедорожник Toyota. При этом джип в результате аварии опрокинулся и остался лежать на крыше.

— Новосибирск, наша Вокзальная площадь. Вот такая «красота» у нас, — комментирует видео автор.

Автомобили получили серьезные повреждения. На месте аварии работают экстренные службы.

В ГИБДД журналисту сообщили, что ДТП оформлено с материальным ущербом без пострадавших.

28 июля на улице Нарымской в результате ДТП перевернулся легковой автомобиль. Участники аварии от оформления ДТП отказались.

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