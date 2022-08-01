Около железнодорожного вокзала перевернулся внедорожник — видео с места ДТП
Судя по записи, дорогу не поделили легковой Hyundai и джип Toyota
Вечером 1 августа на пересечении Вокзальной магистрали и улицы Ленина произошло ДТП с участием двух автомобилей.
Судя по видео, которое прислала читательница НГС, столкнулись хетчбэк Hyundai Solaris и внедорожник Toyota. При этом джип в результате аварии опрокинулся и остался лежать на крыше.
— Новосибирск, наша Вокзальная площадь. Вот такая «красота» у нас, — комментирует видео автор.
Автомобили получили серьезные повреждения. На месте аварии работают экстренные службы.
В ГИБДД журналисту сообщили, что ДТП оформлено с материальным ущербом без пострадавших.
28 июля на улице Нарымской в результате ДТП перевернулся легковой автомобиль. Участники аварии от оформления ДТП отказались.