Новосибирцу грозит до семи лет колонии за стрельбу на детской площадке
Правоохранители изъяли у подозреваемого шумовой пистолет
На новосибирца возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство» за стрельбу на детской площадке в Кировском районе. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД.
Напомним, 1 августа группа нетрезвых новосибирцев устроила стрельбу на детской площадке. Инцидент произошел напротив дома
— Компания пьяных людей открыла стрельбу из пистолета около детской площадки и прогнала с лавочки маленьких детей, наставляя пистолет на голову, — рассказывал в группе «АСТ-54» один из очевидцев происшествия.
В конце июня обвиненный в убийстве новосибирец рассказал, почему открыл стрельбу около бара People's.