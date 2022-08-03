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Тема дняВелосипедист остался без ноги после ДТП
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Новосибирцу грозит до семи лет колонии за стрельбу на детской площадке

Правоохранители изъяли у подозреваемого шумовой пистолет

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Гильза на месте стрельбы

Гильза на месте стрельбы

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На новосибирца возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство» за стрельбу на детской площадке в Кировском районе. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД.

Напомним, 1 августа группа нетрезвых новосибирцев устроила стрельбу на детской площадке. Инцидент произошел напротив дома № 1 на улице Покрышкина. На месте происшествия работали правоохранители. Они изъяли у подозреваемого шумовой пистолет.

— Компания пьяных людей открыла стрельбу из пистолета около детской площадки и прогнала с лавочки маленьких детей, наставляя пистолет на голову, — рассказывал в группе «АСТ-54» один из очевидцев происшествия.

В конце июня обвиненный в убийстве новосибирец рассказал, почему открыл стрельбу около бара People's.

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