«Девочка взрослая, только ей лет мало»: бывший депутат рассказал об отношениях с забеременевшей от него школьницей
Всё произошло в селе под Красноярском. Теперь мужчина кается и говорит, что готов ответить по закону
Скандальную историю про то, как от 59-летнего педагога Дома творчества в Творогово, а еще бывшего местного депутата Евгения Анкудинова забеременела 15-летняя школьница, обсуждает весь Красноярский край и не только. Школьница забеременела от пожилого мужчины и будет рожать. Беременность вскрылась, когда девочка обратилась к врачу с болями в животе. В региональном управлении Следственного комитета сообщили, что в отношении «героя-любовника» возбуждено уголовное дело. Наши корреспонденты съездили к Евгению Анкудинову в Логовое и узнали, что произошло между ним и его ученицей. Местные жители сейчас только недоумевают, как у них на глазах могло такое произойти!
Думал, что самый умный
Мы приехали в село Логовое, именно здесь в трехэтажном особняке живет бывший депутат Ванаварского сельского совета депутатов, бывший инструктор по физкультуре эвенкийского детского дома, педагог по музыке Дома культуры в Творогово. Евгений выходит к нам и говорит, что общаться с журналистами не желает.
— Я только что разговаривал со следователем, он говорит: «Никаких комментариев прессе». Нет, девочки, я плохо себя чувствую. Понимаю, я уже прогремел, такой позор, — сходу заявляет Евгений.
Тем не менее, беседу с нами продолжает. На вопросе, была ли половая близость инициативой самой школьницы, житель Логового сдается окончательно:
— Ну конечно! У нас всё обоюдно. Помогать буду, куда сейчас денешься? Виноват всё равно… Возраст, — вздыхает экс-депутат.
По словам Евгения, это не были романтические отношения. Он вел кружки по вокалу, вокально-инструментальный и секции по физкультуре в Доме культуры. Девочка ходила к нему на занятия.
— Я видел с ее стороны внимание и неоднократно говорил, что нельзя. Ну, так получилось. Какое мне оправдание? Всё понятно, — говорит он.
По словам Евгения, сексом с девочкой он занялся у себя дома.
О девочке мало что удалось узнать. Сам бывший депутат говорит, что она из хорошей семьи, родного отца нет, но есть отчим. Не забыл упомянуть, что она очень талантливая.
— Мы хорошо знакомы с отчимом. Претензий никто не имеет, мы все всё понимаем. Девочка взрослая уже, только ей лет мало, видите. Ну, позор. Думал, никто ничего не узнает. Со мной такое в первый раз. Так неприятно и страшно, — пытается оправдаться педагог.
Если бы не секс с несовершеннолетней, Евгений Анкудинов мог бы считаться примерным семьянином: жена, взрослые дети, внучка пойдет в третий класс. Но сейчас в семье, естественно, разлад.
— Дома всё плохо. В шоке все. Как дальше с супругой, решать будем, — вздыхает Евгений.
Переезжать из Логового педагог не собирается.
— А чего прятаться? Мне кажется, я ничего не натворил. Неправ я — это однозначно. Мне казалось, что она взрослая. Школу окончила, и на выпускном у нее играли. Ну, то есть окончила 9-й класс, и вот в самом деле лет-то мало, — путано объясняет он.
Помощь девочке и ее будущему малышу Евгений еще планирует обсуждать с родителями школьницы. О том, что совершил ошибку, мужчина, по его словам, задумался, когда всё вскрылось.
— Я думал, что самый умный. Я думал, что всё нормально будет. Они сейчас взрослые все, все грамотные.
Бывший педагог рассказал, что занимался лыжными гонками и входил в сборную Красноярского края. Всегда был в спорте, занимался и с детьми, и со взрослыми. Говорит, что сейчас, когда в отношении него возбуждено уголовное дело, готов к худшему исходу.
— Ну что поделать? Мы же мужчины, мы должны отвечать за свои поступки. Страшно, конечно. Есть закон, и я готов ответить, — винится Анкудинов.
Если они поженятся, срока не будет
Что на самом деле грозит человеку, пригласившему девочку к себе домой для занятия сексом? На этот вопрос корреспонденту NGS24.RU ответила юрист Юлия Федотова:
— Статья 134 УК РФ предусматривает уголовную ответственность за добровольное сношение с лицом, не достигшим 16 лет. У нас в России возраст сексуального согласия — 16 лет. После того, как ей исполнилось 16, он мог бы с ней спать абсолютно спокойно, легально и без каких бы то ни было проблем. В законе нет какой-то градации между возрастом условного преступника и условной жертвы. Единственное, если это подростки с небольшой разницей в возрасте, не назначается наказание в виде лишения свободы, — считает Юлия.
Юрист говорит, что Евгений Анкудинов может избежать тюрьмы.
— В данном случае, если он вступит с ней в брак, он будет освобожден от уголовной ответственности, потому что общественная опасность деяния нивелируется. С учетом того, что она беременна, и других обстоятельств, скорее всего, он просто на ней женится. Пусть даже фиктивно, они потом могут развестись — и всё на этом. Я не думаю, что для него здесь будет какая-то суровая ответственность. Даже если он женат, ничто не помешает ему развестись с одной и жениться на другой. А с учетом того, что речи об изнасиловании не идет, я не думаю, что ему назначат реальный срок. Скорее всего, будет какая-нибудь «условка», — уточнила кандидат юридических наук Юлия Федотова.
В поселке никто и подумать не мог о том, что Евгений Анкудинов мог быть замечен в связи с девочкой.
— Он устраивал праздники, в клубе организовывал, с детьми занимался. Того, что случилось, от него никто не ожидал. Я даже не знаю, как к этому относиться. С виду человек приличный, нравился всем. Всегда дружелюбный, всегда разговаривает. А девочку мы не знаем, она не отсюда. Он помогал спортом заниматься, благоустраивал. Не замечали никогда за ним такого, — рассказывает местная жительница Валентина Арсентьевна.
Есть закон, и он его нарушил
Клинический психолог центра «Высота» Ольга Долганина считает, что ситуация однозначная: здесь имеет место насилие над ребенком.
— Мы не можем давать оценку и делить всё на черное и белое. Есть закон, он его нарушил. Точка. Мы знаем, почему есть ограничения по возрасту на сексуальные контакты. Потому что мозг, к сожалению, еще незрелый. Человек не может в полной мере контролировать свои решения. Даже к психологу ребенок может самостоятельно ходить только с 14 лет. Здесь то же самое. Есть ограничения по возрасту, мы можем сколько угодно спорить по поводу того, что «она взрослая» или, например, «он не знал, что ей столько-то лет», — непреклонна Ольга Долганина.
Не имеет никакого значения, по мнению психолога, и якобы согласие девочки.
— Меня сейчас больше беспокоит то, насколько ребенок пострадал. Я очень надеюсь, что травмы там никакой не было. Здесь вообще огромный вопрос, он же педагог, она, может быть, у него далеко не первая. Это человек, у которого есть доступ к детям такого возраста. В этой истории всё очень странно, и его рассуждения тоже странные. Ни о какой любви здесь речи нет, здесь однозначное нарушение закона и насилие в сторону ребенка. Неважно, с согласия это было или нет. Мы знаем, что есть масса случаев, когда, например, детей-инвалидов таким образом используют — и дети не понимают, что с ними что-то не так, — рассуждает Ольга Долганина.
Клинический психолог считает, что вся эта история — прямое следствие провала полового воспитания в России.
— На сегодняшний день в нашей стране недостаточное сексуальное воспитание. Все же знают, что если об этом говорить — о безопасных местах, о «правиле трусиков» так называемом, о местах, которые нельзя трогать или можно, но только врачу, и рядом должен быть твой родитель, — беды можно избежать. В скандинавских странах раннее половое воспитание, там говорят не о том, откуда берутся дети, а о безопасности. Их профилактика реально предотвращает эти ситуации. В таких странах первый сексуальный опыт как раз оттягивается в сторону 18–20 лет. И это уже осознанный возраст для сексуального опыта. Я думаю, что правоохранителям стоит задаться вопросом, а были ли у него еще такие девочки. В детских домах вообще страшная сексуализация. Я не знаю, когда наше общество дорастет наконец до того, чтобы об этом начали говорить, — резюмирует клинический психолог.