«Девочка взрослая, только ей лет мало»: бывший депутат рассказал об отношениях с забеременевшей от него школьницей

Тем не менее, беседу с нами продолжает. На вопросе, была ли половая близость инициативой самой школьницы, житель Логового сдается окончательно:



— Ну конечно! У нас всё обоюдно. Помогать буду, куда сейчас денешься? Виноват всё равно… Возраст, — вздыхает экс-депутат.



По словам Евгения, это не были романтические отношения. Он вел кружки по вокалу, вокально-инструментальный и секции по физкультуре в Доме культуры. Девочка ходила к нему на занятия.



— Я видел с ее стороны внимание и неоднократно говорил, что нельзя. Ну, так получилось. Какое мне оправдание? Всё понятно, — говорит он.

