Подробности массовой аварии на Бердском шоссе: один человек пострадал, водитель «Мерседеса» был пьян
ДТП произошло вчера вечером
В ГИБДД рассказали о массовой аварии, которая произошла вчера вечером на Бердском шоссе. Один человек пострадал, а водитель «Мерседеса» был пьян.
В Госавтоинспекции рассказали, что ДТП произошло в 21:20 на Звездной, 7а. Столкнулись 4 машины: «Мерседес», «Лексус РХ-350», «Тойота Спасио» и «Киа спорт».
— В результате ДТП, водитель автомобиля «Тойота Спасио» бригадой скорой медицинской помощи доставлен в лечебное учреждение, характер травм уточняется, — сообщили в ГИБДД.
Сотрудники госавтоинспекции установили, что водитель «Мерседес» в момент аварии был пьян. На него составили административный протокол по ч.1 ст. 12.8 КоАП РФ.
КоАП РФ Статья 12.8. Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения.
Вчера ДТП с тремя машинами произошло под Новосибирском на Северном объезде. В МВД сообщили, что один из автомобилей выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком. Пострадала женщина.