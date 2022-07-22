«Несколько машин разворотило»: на Бердском шоссе произошла массовая авария
По предварительной информации, пострадал один человек
Вечером 22 июля на Бердском шоссе в Новосибирске столкнулись несколько автомобилей. На месте работает экипаж ГИБДД.
О происшествии в редакцию сообщил читатель Михаил Докукин. По его словам, пострадал один мужчина:
— Жесткое ДТП в Первомайске на остановке «Звездная». С пострадавшим, живой. Несколько машин разворотило.
Последствия столкновения попали на видео.
В отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирску подтвердили факт аварии. Точное количество машин, которые попали в это ДТП, пока неизвестно. Обстоятельства происшествия выясняются.
Сегодня ДТП с тремя машинами произошло под Новосибирском на Северном объезде. В МВД сообщили, что один из автомобилей выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком. Пострадала женщина.