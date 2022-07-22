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«Несколько машин разворотило»: на Бердском шоссе произошла массовая авария

По предварительной информации, пострадал один человек

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Машины столкнулись в районе остановки «Звездная»

Машины столкнулись в районе остановки «Звездная»

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Вечером 22 июля на Бердском шоссе в Новосибирске столкнулись несколько автомобилей. На месте работает экипаж ГИБДД.

О происшествии в редакцию сообщил читатель Михаил Докукин. По его словам, пострадал один мужчина:

— Жесткое ДТП в Первомайске на остановке «Звездная». С пострадавшим, живой. Несколько машин разворотило.

Последствия столкновения попали на видео.

В отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирску подтвердили факт аварии. Точное количество машин, которые попали в это ДТП, пока неизвестно. Обстоятельства происшествия выясняются.

Сегодня ДТП с тремя машинами произошло под Новосибирском на Северном объезде. В МВД сообщили, что один из автомобилей выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком. Пострадала женщина.

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