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На Троллейном четыре раза за месяц ограбили конкурента KFC — видео с камер наблюдения

Ущерб составил около 30 тысяч рублей

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Ограбления попали на видео

Ограбления попали на видео

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Кафе на Троллейном жилмассиве в Новосибирске четырежды за месяц подверглось нападению. Дважды хулиганы просто разбивали окна и двери, а дважды грабили его, вынося продукты.

— Сначала они разбили окно. Потом ночью ограбили. Не знаю, почему тревожная кнопка не сработала. Мы каждый раз писали заявления в полицию. Последний раз выбили и фанеру, — объяснила корреспонденту НГС менеджер кафе KURU.

Она оценила ущерб примерно в 30 тысяч рублей.

— Около 17 тысяч рублей продукты и еще разбитые окна, — перечислила девушка.

Ограбления попали на камеру видеонаблюдения.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области сообщили, что вчера по этому же адресу были задержаны двое человек при попытке ограбления другого магазина.

— Причастность к другим аналогичным преступлениям проверяется, — ответили в ведомстве.

Заведение Kuru Fried Chicken заработало в Новосибирске в октябре 2020 года. Предприниматели выбрали нишу, в которой решили вступить в прямую конкуренцию с американским фастфуд-гигантом KFC (Kentucky Fried Chiken). Главное блюдо — жареная курятина и приготовленные на ее основе сэндвичи и бургеры.

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