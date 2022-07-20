На Троллейном четыре раза за месяц ограбили конкурента KFC — видео с камер наблюдения

Кафе на Троллейном жилмассиве в Новосибирске четырежды за месяц подверглось нападению. Дважды хулиганы просто разбивали окна и двери, а дважды грабили его, вынося продукты.

— Сначала они разбили окно. Потом ночью ограбили. Не знаю, почему тревожная кнопка не сработала. Мы каждый раз писали заявления в полицию. Последний раз выбили и фанеру, — объяснила корреспонденту НГС менеджер кафе KURU.