На Троллейном четыре раза за месяц ограбили конкурента KFC — видео с камер наблюдения
Ущерб составил около
Кафе на Троллейном жилмассиве в Новосибирске четырежды за месяц подверглось нападению. Дважды хулиганы просто разбивали окна и двери, а дважды грабили его, вынося продукты.
— Сначала они разбили окно. Потом ночью ограбили. Не знаю, почему тревожная кнопка не сработала. Мы каждый раз писали заявления в полицию. Последний раз выбили и фанеру, — объяснила корреспонденту НГС менеджер кафе KURU.
Она оценила ущерб примерно в 30 тысяч рублей.
— Около 17 тысяч рублей продукты и еще разбитые окна, — перечислила девушка.
Ограбления попали на камеру видеонаблюдения.
В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области сообщили, что вчера по этому же адресу были задержаны двое человек при попытке ограбления другого магазина.
— Причастность к другим аналогичным преступлениям проверяется, — ответили в ведомстве.
Заведение Kuru Fried Chicken заработало в Новосибирске в октябре 2020 года. Предприниматели выбрали нишу, в которой решили вступить в прямую конкуренцию с американским фастфуд-гигантом KFC (Kentucky Fried Chiken). Главное блюдо — жареная курятина и приготовленные на ее основе сэндвичи и бургеры.