Плавали на катамаране, надувном матрасе и сапах: за выходные спасатели вытащили из воды 12 человек

Новосибирцы игнорируют запрет на купания в непредназначенных для этого места и активно плавают на сапах, надувных матрасах и катамаранах. Но сильное течение и ветер многим не позволяют благополучно вернуться на берег.

Вытаскивать людей из воды приходится спасателям. Так, за выходные было спасено 12 человек , сообщили в группе во «ВКонтакте» «Спасатели МАСС» в Новосибирске.