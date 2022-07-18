Плавали на катамаране, надувном матрасе и сапах: за выходные спасатели вытащили из воды
12 человек
Среди тех, кому потребовалась помощь, были две девочки
Новосибирцы игнорируют запрет на купания в непредназначенных для этого места и активно плавают на сапах, надувных матрасах и катамаранах. Но сильное течение и ветер многим не позволяют благополучно вернуться на берег.
Вытаскивать людей из воды приходится спасателям. Так, за выходные было спасено
Так, в субботу, спасатели помогли
— Матросы-спасатели оперативно добрались до детей и доставили их на берег, где передали родителям, с которыми была проведена профилактическая беседа. Было рекомендовано не отпускать детей одних без сопровождения взрослых кататься на катамаране, — объяснили в МАСС.
За воскресенье было спасено еще
В обед у Бугринского пляжа на воде почувствовал усталость и начал тонуть
— Он был извлечен из воды матросами-спасателями и доставлен на берег. Ему была проведена сердечно-легочная реанимация, после чего молодой человек был передан прибывшим врачам скорой помощи, — отметили в группе.
На Новосибирском водохранилище с надувного матраса спасли двух
— Еще через 40 минут, в 16:00, поступила информация, что там же, на акватории Новосибирского водохранилища, пропало
21 июня двух подростков унесло далеко от берега в районе пляжа «Кирово» в Новосибирске недалеко от Бердского шоссе. На берег детей доставили спасатели.