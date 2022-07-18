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Плавали на катамаране, надувном матрасе и сапах: за выходные спасатели вытащили из воды 12 человек

Среди тех, кому потребовалась помощь, были две девочки

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У спасателей были жаркие выходные

У спасателей были жаркие выходные

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Новосибирцы игнорируют запрет на купания в непредназначенных для этого места и активно плавают на сапах, надувных матрасах и катамаранах. Но сильное течение и ветер многим не позволяют благополучно вернуться на берег.

Вытаскивать людей из воды приходится спасателям. Так, за выходные было спасено 12 человек, сообщили в группе во «ВКонтакте» «Спасатели МАСС» в Новосибирске.

Так, в субботу, спасатели помогли 2 девочкам 8 и 10 лет, катамаран которых перевернулся на карьере у Юго-Западного жилмассива на середине озера.

— Матросы-спасатели оперативно добрались до детей и доставили их на берег, где передали родителям, с которыми была проведена профилактическая беседа. Было рекомендовано не отпускать детей одних без сопровождения взрослых кататься на катамаране, — объяснили в МАСС.

За воскресенье было спасено еще 10 человек.

В обед у Бугринского пляжа на воде почувствовал усталость и начал тонуть 22-летний мужчина.

— Он был извлечен из воды матросами-спасателями и доставлен на берег. Ему была проведена сердечно-легочная реанимация, после чего молодой человек был передан прибывшим врачам скорой помощи, — отметили в группе.

На Новосибирском водохранилище с надувного матраса спасли двух 33-летних мужчин. Затем на берег доставили 34-летнюю женщину на сапе.

— Еще через 40 минут, в 16:00, поступила информация, что там же, на акватории Новосибирского водохранилища, пропало 6 человек на сап досках (4 женщины и 2 мужчин в возрасте от 26 до 33 лет). В течение часа все спортсмены были обнаружены, подняты на катер и доставлены к берегу. Вернуться самостоятельно им помешали сильное волнение и ветер, — подчеркнули спасатели. — Необходимо помнить, что вода не прощает ошибок и пренебрежительного отношения к себе. Любой из перечисленных случаев спасения мог окончиться более трагически.

21 июня двух подростков унесло далеко от берега в районе пляжа «Кирово» в Новосибирске недалеко от Бердского шоссе. На берег детей доставили спасатели.

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