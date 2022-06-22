Двух подростков унесло на 200 метров от берега в Обском море — за ними отправились спасатели

21 июня двух подростков унесло далеко от берега в районе пляжа «Кирово» в Новосибирске недалеко от Бердского шоссе. На берег детей доставили спасатели.

— При плановом патрулировании акватории Обского водохранилища спасатели МАСС заметили в 200 метрах от берега двух подростков лет 14, которых унесло от берега. Один из них находился на надувном матрасе, а другой держался за надувную игрушку. Подростки были доставлены на берег, — говорится в сообщении группы «Спасатели МАСС» во «ВКонтакте».