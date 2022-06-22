Двух подростков унесло на
200 метров от берега в Обском море — за ними отправились спасатели
С детьми провели профилактическую беседу
21 июня двух подростков унесло далеко от берега в районе пляжа «Кирово» в Новосибирске недалеко от Бердского шоссе. На берег детей доставили спасатели.
— При плановом патрулировании акватории Обского водохранилища спасатели МАСС заметили в 200 метрах от берега двух подростков лет 14, которых унесло от берега. Один из них находился на надувном матрасе, а другой держался за надувную игрушку. Подростки были доставлены на берег, — говорится в сообщении группы «Спасатели МАСС» во «ВКонтакте».
Со школьниками провели профилактическую беседу. Спасатели напоминают, что надувные матрасы, игрушки, камеры не являются надежными средствами для поддержания человека на воде. Родителей просят не оставлять детей на водоемах без присмотра.
На прошлой неделе две школьницы заблудились, когда поехали кататься на велосипедах в дендропарке. Найти обратную дорогу им помогли спасатели.