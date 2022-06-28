На Большевистской столкнулись KIA и BMW, один автомобиль врезался в здание — видео после аварии
В сторону Бердского шоссе образовалась пробка
В Новосибирске на улице Большевистской в сторону Бердского шоссе произошла аварии. Как сообщили в группе во «ВКонтакте» «АСТ-54», в ДТП столкнулись автомобили BMW и KIA.
Последствия аварии очевидцы сняли на видео. На нем заметно, что после ДТП автомобиль BMW врезался в бетонное крыльцо здания, а KIA — в ограждение.
— ДТП с материальным ущербом, без пострадавших, — прокомментировали аварию в пресс-службе ГИБДД по Новосибирску.
После аварии образовалась пробка в сторону Бердского шоссе.
Вчера, 27 июня, поздно вечером произошло ДТП на улице Богдана Хмельницкого возле ДК Горького. Авария произошла между KIA Forte и автомобилем Volkswagen Polo с маркировкой такси. В ДТП пострадали четыре человека.