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На Большевистской столкнулись KIA и BMW, один автомобиль врезался в здание — видео после аварии

В сторону Бердского шоссе образовалась пробка

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Один автомобиль врезался в бетонное крыльцо здания, а другой — в ограждение

Один автомобиль врезался в бетонное крыльцо здания, а другой — в ограждение

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В Новосибирске на улице Большевистской в сторону Бердского шоссе произошла аварии. Как сообщили в группе во «ВКонтакте» «АСТ-54», в ДТП столкнулись автомобили BMW и KIA.

Последствия аварии очевидцы сняли на видео. На нем заметно, что после ДТП автомобиль BMW врезался в бетонное крыльцо здания, а KIA — в ограждение.

— ДТП с материальным ущербом, без пострадавших, — прокомментировали аварию в пресс-службе ГИБДД по Новосибирску.

После аварии образовалась пробка в сторону Бердского шоссе.

Движение после ДТП затруднено

Движение после ДТП затруднено

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Вчера, 27 июня, поздно вечером произошло ДТП на улице Богдана Хмельницкого возле ДК Горького. Авария произошла между KIA Forte и автомобилем Volkswagen Polo с маркировкой такси. В ДТП пострадали четыре человека.

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