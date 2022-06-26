Во дворе на улице Зорге сгорела машина — полиция назначала пожарно-техническую экспертизу
Огонь повредил и припаркованные рядом машины
В новосибирском дворе на улице Зорге загорелась машина — огонь повредил и стоящие рядом автомобили.
Это произошло ночью, около 02:30, возле дома, расположенного по адресу Зорге, 209.
В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области журналисту НГС эту информацию подтвердили и уточнили, что заявление в полицию поступило вчера — по факту возгорания автомобиля:
— В настоящее время назначена пожарно-техническая экспертиза, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
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