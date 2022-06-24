«Начали искать, нашли тело»: двое детей утонули в Купинском районе

Сегодня вечером в Чановском районе Новосибирской области утонули два брата 8 и 13 лет. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по региону.

Как рассказали в МЧС, дети пропали в районе 17 часов вечера. Они отдыхали вместе с родителями в Купинском районе, в 2–3 километрах от села Маньково на канале между озерами Яркуль и Чаны.

— При купании утонули двое детей — 8 и 13 лет. По предварительной информации, взрослые находились недалеко, дети купались одни. Через некоторое время взрослые заподозрили неладное, потому что стало тихо. Начали искать детей, обнаружили на берегу вещи, начали искать, нашли тело 8-летнего. В настоящее время силами ГИМС и местных жителей осуществляются поиски второго ребенка, — рассказали в МЧС.