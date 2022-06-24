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Тема дняУтонули два брата — 8 и 13 лет
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«Начали искать, нашли тело»: двое детей утонули в Купинском районе

Погибшие были братьями

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Второго утонувшего ребенка ищут сотрудники ГИМС и местные жители

Второго утонувшего ребенка ищут сотрудники ГИМС и местные жители

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Сегодня вечером в Чановском районе Новосибирской области утонули два брата 8 и 13 лет. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по региону.

Как рассказали в МЧС, дети пропали в районе 17 часов вечера. Они отдыхали вместе с родителями в Купинском районе, в 2–3 километрах от села Маньково на канале между озерами Яркуль и Чаны.

— При купании утонули двое детей — 8 и 13 лет. По предварительной информации, взрослые находились недалеко, дети купались одни. Через некоторое время взрослые заподозрили неладное, потому что стало тихо. Начали искать детей, обнаружили на берегу вещи, начали искать, нашли тело 8-летнего. В настоящее время силами ГИМС и местных жителей осуществляются поиски второго ребенка, — рассказали в МЧС.

В министерстве уточнили, что родители рыбачили недалеко от детей, но не в зоне видимости.

На место также выехали спасатели МЧС.

— [Это случилось] несмотря на неоднократные рекомендации МЧС России о недопустимости оставления детей одних у воды, а также осуществления дополнительного контроля при совместном отдыхе. Не оставляйте детей без присмотра у воды. Нельзя купаться там, где это запрещено. У нас уже зашкаливает рост гибели детей на воде, — подчеркнули в МЧС.

По информации МЧС, чаще всего дети тонут из-за того, что остаются без присмотра. По данным на начало июня, в Новосибирской области за теплый сезон утонуло 5 детей. Всем погибшим было от 7 до 12 лет.

Обновлено: тело второго ребенка нашли.

МЧСбезопасность
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