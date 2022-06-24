Внедорожник сбил 5-летнего мальчика в Дзержинском районе — ребенок в больнице
Мальчик перебегал дорогу вне зоны пешеходного перехода
Вечером 24 июня в Дзержинском районе Hyundai ix35 сбил 5-летнего мальчика. Ребенка увезли в больницу с травмами.
Авария произошла в 17:05 на Авиастроителей, 12. Водитель 1984 года рождения ехал по Учительской в сторону Республиканской.
— Совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода, который переходил проезжую часть слева направо по ходу движения автомобиля вне зоны пешеходного перехода, — рассказали в ГИБДД.
В результате пострадал мальчик 2017 года рождения.
— С различными травмами был доставлен в лечебное учреждение, характер полученных травм уточняется, — добавили в ведомстве.
На прошлой неделе, 16 июня, водитель «Рено» сбил мальчика. Ребенок переходил дорогу в неположенном месте.