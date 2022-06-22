На границе с Украиной разбился российский
Су-25. Пилот погиб
Штурмовик рухнул у поселка в Ростовской области
Вечером 21 июня в Ростовской области разбился военный самолет
Как сообщили наши коллеги из Ростова-на-Дону, штурмовик рухнул недалеко от поселка Маньково-Калитвенское, в нескольких километрах от границы с Украиной. По информации источника в силовых структурах, штурмовик врезался в ЛЭП при выполнении маневров на низкой высоте; самолет загорелся, пилот получил сильные ожоги. Врачи не смогли спасти его.
В пресс-службе Южного военного округа эту версию не подтвердили, но и не опровергли. Военные рассказали, что самолет разбился при «выполнении планового учебно-тренировочного полета».
— Летчик погиб. Полет выполнялся без боекомплекта, самолет упал в безлюдном месте, разрушений на земле нет, — цитирует ответ ЮВО издание РИА Новости.
Предварительной причиной происшествия называют техническую неисправность. На месте уже работает комиссия Воздушно-космических сил.