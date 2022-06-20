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40-летнего новосибирца госпитализировали после падения с балкона на 8-м этаже

В больницу он попал с различными травмами

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За жизнь пострадавшего борются врачи

За жизнь пострадавшего борются врачи

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Полицейские выясняют обстоятельства падения 40-летнего новосибирца с высоты 8-го этажа в Дзержинском районе Новосибирска.

Инцидент произошел в жилом доме по адресу Гусинобродское шоссе, 11. Местные жители сообщили в редакцию НГС, что под окнами многоэтажного дома был найден мужчина, с травмами, характерными для падения с высоты.

В пресс-службе новосибирского управления МВД подтвердили факт происшествия.

— Сотрудники полиции выехали на место происшествия. Пострадавший в возрасте 40 лет доставлен в медицинское учреждение. По данному факту проводятся проверочные мероприятия, обстоятельства произошедшего устанавливаются, — сообщили в полиции.

Источник НГС в правоохранительных органах заявил, что, по предварительной информации, мужчина выпал с балкона, расположенного на 8-м этаже.

Главврач станции скорой помощи Александр Балабушевич в беседе с журналистом НГС затруднился прокомментировать обстоятельства госпитализации пострадавшего.

В феврале на улице Высоцкого молодой мужчина погиб в результате падения с высоты 15-го этажа.

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