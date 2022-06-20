40-летнего новосибирца госпитализировали после падения с балкона на 8-м этаже
В больницу он попал с различными травмами
Полицейские выясняют обстоятельства падения 40-летнего новосибирца с высоты 8-го этажа в Дзержинском районе Новосибирска.
Инцидент произошел в жилом доме по адресу Гусинобродское шоссе, 11. Местные жители сообщили в редакцию НГС, что под окнами многоэтажного дома был найден мужчина, с травмами, характерными для падения с высоты.
В пресс-службе новосибирского управления МВД подтвердили факт происшествия.
— Сотрудники полиции выехали на место происшествия. Пострадавший в возрасте 40 лет доставлен в медицинское учреждение. По данному факту проводятся проверочные мероприятия, обстоятельства произошедшего устанавливаются, — сообщили в полиции.
Источник НГС в правоохранительных органах заявил, что, по предварительной информации, мужчина выпал с балкона, расположенного на 8-м этаже.
Главврач станции скорой помощи Александр Балабушевич в беседе с журналистом НГС затруднился прокомментировать обстоятельства госпитализации пострадавшего.
В феврале на улице Высоцкого молодой мужчина погиб в результате падения с высоты 15-го этажа.