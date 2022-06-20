«Скинули мусор с балкона 8-го или 9-го этажа»: припаркованному на Троллейной автомобилю разбили лобовое стекло

19 июня в Ленинском районе Новосибирска по адресу Троллейная, 18 у припаркованного автомобиля разбили лобовое стекло. Владелец считает, что на его машину скинули с верхних этажей пакет с мусором, в котором была стеклянная бутылка.



По словам владельца, попросившего не называть его имя, примерно в 22:30 он вышел из дома в магазин и обнаружил, что лобовое стекло автомобиля разбито, а рядом лежит пакет с мусором. Мужчина вызвал полицию, через полтора часа приехал участковый, который составил протокол и забрал бутылку из пакета на экспертизу.