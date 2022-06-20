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«Скинули мусор с балкона 8-го или 9-го этажа»: припаркованному на Троллейной автомобилю разбили лобовое стекло

Владелец машины написал заявление в полицию

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В мусорном пакете лежала стеклянная бутылка

В мусорном пакете лежала стеклянная бутылка

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19 июня в Ленинском районе Новосибирска по адресу Троллейная, 18 у припаркованного автомобиля разбили лобовое стекло. Владелец считает, что на его машину скинули с верхних этажей пакет с мусором, в котором была стеклянная бутылка.

По словам владельца, попросившего не называть его имя, примерно в 22:30 он вышел из дома в магазин и обнаружил, что лобовое стекло автомобиля разбито, а рядом лежит пакет с мусором. Мужчина вызвал полицию, через полтора часа приехал участковый, который составил протокол и забрал бутылку из пакета на экспертизу.

— Мусорный пакет скинули с балкона восьмого или девятого этажа. Сегодня днем после происшествия я пришел в опорный пункт к участковому, где мне сообщили, что заявление принято и пока ничего неизвестно. Там сидела девушка, которая сказала, что мне необходимо нанимать независимую экспертизу, чтобы посчитать ущерб, может стекло уже было разбито, и я решил воспользоваться моментом, — рассказал хозяин машины журналисту НГС.

В полиции подтвердили факт обращения.

— Заявление к нам поступило, в настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего, — сообщили в пресс-службе МВД по Новосибирской области.

В ЖЭУ, к которому относится данный дом, рассказали, что собственник машины в управление не обращался.

Недавно произошел подобный случай, житель дома на проспекте Дзержинского, 71 начал выкидывать из окна 5-го этажа тяжелые вещи. Железной подставкой из-под елки он разбил лобовое стекло машины.

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