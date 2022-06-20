«Скинули мусор с балкона
8-го или 9-го этажа»: припаркованному на Троллейной автомобилю разбили лобовое стекло
Владелец машины написал заявление в полицию
19 июня в Ленинском районе Новосибирска по адресу Троллейная, 18 у припаркованного автомобиля разбили лобовое стекло. Владелец считает, что на его машину скинули с верхних этажей пакет с мусором, в котором была стеклянная бутылка.
По словам владельца, попросившего не называть его имя, примерно в 22:30 он вышел из дома в магазин и обнаружил, что лобовое стекло автомобиля разбито, а рядом лежит пакет с мусором. Мужчина вызвал полицию, через полтора часа приехал участковый, который составил протокол и забрал бутылку из пакета на экспертизу.
— Мусорный пакет скинули с балкона восьмого или девятого этажа. Сегодня днем после происшествия я пришел в опорный пункт к участковому, где мне сообщили, что заявление принято и пока ничего неизвестно. Там сидела девушка, которая сказала, что мне необходимо нанимать независимую экспертизу, чтобы посчитать ущерб, может стекло уже было разбито, и я решил воспользоваться моментом, — рассказал хозяин машины журналисту НГС.
В полиции подтвердили факт обращения.
— Заявление к нам поступило, в настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего, — сообщили в пресс-службе МВД по Новосибирской области.
В ЖЭУ, к которому относится данный дом, рассказали, что собственник машины в управление не обращался.
Недавно произошел подобный случай, житель дома на проспекте Дзержинского, 71 начал выкидывать из окна