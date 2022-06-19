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Кроссовер «Киа» перевернулся на площади Кондратюка

В результате ДТП пострадал водитель, но от помощи отказался

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Авария произошла около 11:30 в районе площади Кондратюка

Авария произошла около 11:30 в районе площади Кондратюка

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19 июня около 11:30 в районе площади Кондратюка в ДТП перевернулся автомобиль — о происшествии НГС сообщили читатели.

По информации паблика «АСТ-54», на пересечении улиц Сибирской и Нарымской седан Nissan Almera столкнулся с кроссовером Kia Sportage. От полученного удара кроссовер перевернулся.

Как уточнили в пресс-службе новосибирского ГИБДД, в ДТП никто не пострадал, происшествие оформляют с помощью комиссаров. В соцсетях сообщают, что водитель кроссовера отказался от госпитализации.

Ранее на этой неделе на Ипподромской также перевернулся автомобиль — управлявшая им женщина погибла.

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