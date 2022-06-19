Кроссовер «Киа» перевернулся на площади Кондратюка
В результате ДТП пострадал водитель, но от помощи отказался
19 июня около 11:30 в районе площади Кондратюка в ДТП перевернулся автомобиль — о происшествии НГС сообщили читатели.
По информации паблика «АСТ-54», на пересечении улиц Сибирской и Нарымской седан Nissan Almera столкнулся с кроссовером Kia Sportage. От полученного удара кроссовер перевернулся.
Как уточнили в пресс-службе новосибирского ГИБДД, в ДТП никто не пострадал, происшествие оформляют с помощью комиссаров. В соцсетях сообщают, что водитель кроссовера отказался от госпитализации.
Ранее на этой неделе на Ипподромской также перевернулся автомобиль — управлявшая им женщина погибла.