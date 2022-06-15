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Опубликовано видео смертельной аварии на Ипподромской: машина врезалась в ограждение и перевернулась

Автомобиль резко повернул перед столкновением

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Машина ехала по Ипподромской в сторону Фрунзе

Машина ехала по Ипподромской в сторону Фрунзе

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Сегодня, 15 июня, в Сети появилось видео с аварией на улице Ипподромской в Новосибирске. Автомобиль врезался в отбойник, в результате погибла 57-летняя женщина-водитель.

Кадры опубликовали в сообществе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» на странице во «ВКонтакте». На них видно, Toyota Ist резко вильнула и въехала в ограждение. От удара автомобиль отбросило, он несколько раз перекрутился и упал на землю. Не рекомендуем смотреть это видео впечатлительным людям и лицам до 18 лет.

Как ранее сообщили в ГИБДД по Новосибирску, женщина-водитель получила травмы, несовместимые с жизнью.

12 июня в аварии с фурой в Новосибирске погибла пассажирка «Тойоты». Женщине было 45 лет.

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