Опубликовано видео смертельной аварии на Ипподромской: машина врезалась в ограждение и перевернулась

Сегодня, 15 июня, в Сети появилось видео с аварией на улице Ипподромской в Новосибирске. Автомобиль врезался в отбойник, в результате погибла 57-летняя женщина-водитель.

Кадры опубликовали в сообществе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» на странице во «ВКонтакте». На них видно, Toyota Ist резко вильнула и въехала в ограждение. От удара автомобиль отбросило, он несколько раз перекрутился и упал на землю. Не рекомендуем смотреть это видео впечатлительным людям и лицам до 18 лет.