СЕЙЧАС +20°С
Пробки 1/10
usd 57.78
eur 60.97
Тема дняНовые нарушители правил парковки
Все новости
Все новости

45-летняя пассажирка «Тойоты» погибла в аварии с фурой в Новосибирске

ДТП произошло поздно вечером в субботу

607
Авария произошла вечером в субботу

Авария произошла вечером в субботу

Поделиться

Поздно вечером в субботу, 11 июня, в Ленинском районе Новосибирска произошло смертельное ДТП с участием фуры. Об этом сообщили в ГИБДД.

— В 23 часа 49 минут на территории Ленинского района водитель, мужчина 1972 года рождения, управляя автомобилем Toyota RAV4, двигался по дороге без названия со стороны улицы Забалуева в сторону улицы Невельского. У дома № 90 по улице Забалуева совершил столкновение со стоящим справа у края проезжей части автомобилем «Мерседес-Бенц», — пояснили в ГИБДД по Новосибирску.

Погибла 45-летняя женщина

Погибла 45-летняя женщина

Поделиться

Пассажирка «Тойоты» 1977 года рождения получила травмы, несовместимые с жизнью.

Вечером 6 июня в селе Верх-Ирмень Ордынского района Honda Fit столкнулась с мотоциклом. Погиб 17-летний водитель мотоцикла.

По теме

ГИБДДДТП
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ3
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2