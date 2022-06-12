45-летняя пассажирка «Тойоты» погибла в аварии с фурой в Новосибирске
ДТП произошло поздно вечером в субботу
Поздно вечером в субботу, 11 июня, в Ленинском районе Новосибирска произошло смертельное ДТП с участием фуры. Об этом сообщили в ГИБДД.
— В 23 часа 49 минут на территории Ленинского района водитель, мужчина 1972 года рождения, управляя автомобилем Toyota RAV4, двигался по дороге без названия со стороны улицы Забалуева в сторону улицы Невельского. У дома
Пассажирка «Тойоты» 1977 года рождения получила травмы, несовместимые с жизнью.
Вечером 6 июня в селе Верх-Ирмень Ордынского района Honda Fit столкнулась с мотоциклом. Погиб 17-летний водитель мотоцикла.