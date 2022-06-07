17-летний мотоциклист погиб после столкновения с «Хондой» под Новосибирском
Его 15-летнюю пассажирку увезли в больницу с переломами
Вчера вечером в селе Верх-Ирмень Ордынского района Honda Fit столкнулась с мотоциклом. Погиб 17-летний водитель мотоцикла.
Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, авария произошла в 19 часов.
— Водитель — женщина 1985 года рождения, управляя автомобилем Honda Fit, не предоставив преимущества транспортному средству, в районе пересечения улиц Кандикова и Гаранина совершила столкновение с мотоциклом Zontes Motorcycle, — рассказали в автоинспекции.
За рулем мотоцикла был 17-летний парень без прав, он погиб. Его 15-летнюю пассажирку увезли в больницу с переломами. Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства аварии.
В прошлом году около поселка Чик Новосибирской области произошло ДТП, в котором погиб подросток на мопеде.