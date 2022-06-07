СЕЙЧАС +15°С
Пробки 4/10
usd 61.11
eur 64.87
СрочноПогиб 17-летний мотоциклист
Все новости
Все новости

17-летний мотоциклист погиб после столкновения с «Хондой» под Новосибирском

Его 15-летнюю пассажирку увезли в больницу с переломами

5 693
Мотоцикл столкнулся с легковушкой

Мотоцикл столкнулся с легковушкой

Поделиться

Вчера вечером в селе Верх-Ирмень Ордынского района Honda Fit столкнулась с мотоциклом. Погиб 17-летний водитель мотоцикла.

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, авария произошла в 19 часов.


— Водитель — женщина 1985 года рождения, управляя автомобилем Honda Fit, не предоставив преимущества транспортному средству, в районе пересечения улиц Кандикова и Гаранина совершила столкновение с мотоциклом Zontes Motorcycle, — рассказали в автоинспекции.

За рулем мотоцикла был 17-летний парень без прав, он погиб. Его 15-летнюю пассажирку увезли в больницу с переломами. Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства аварии.

ГИБДД выясняет обстоятельства аварии

ГИБДД выясняет обстоятельства аварии

Поделиться

В прошлом году около поселка Чик Новосибирской области произошло ДТП, в котором погиб подросток на мопеде.

По теме

ГИБДДтрасса
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ2
  • ПЕЧАЛЬ17
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2