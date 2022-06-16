В Оби загорелся целый двор — в огне дом, баня и гараж

Вечером 16 июня на пульт дежурного пожарной части поступило сообщение о пожаре на улице 2-ая Северная в городе Обь. Спасатели прибыли на место ЧП через 9 минут после вызова, сообщил руководитель пресс-службы ГУ МЧС по Новосибирской области Павел Винаков.

По прибытию пожарные обнаружили, что горит частный дом и надворные постройки — гараж и баня. При этом огонь полыхал с такой силой, что была высокая вероятность перехода пламени на соседние жилые дома.

