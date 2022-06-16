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В Оби загорелся целый двор — в огне дом, баня и гараж

Хозяева успели эвакуироваться до приезда пожарных

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Тушение осложнили газовые баллоны в гараже

Тушение осложнили газовые баллоны в гараже

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Вечером 16 июня на пульт дежурного пожарной части поступило сообщение о пожаре на улице 2-ая Северная в городе Обь. Спасатели прибыли на место ЧП через 9 минут после вызова, сообщил руководитель пресс-службы ГУ МЧС по Новосибирской области Павел Винаков.

По прибытию пожарные обнаружили, что горит частный дом и надворные постройки — гараж и баня. При этом огонь полыхал с такой силой, что была высокая вероятность перехода пламени на соседние жилые дома.

— Хозяева двери эвакуировались до прибытия пожарной охраны. Тушение пожара также осложнялось наличием баллонов с газом в помещении гаража, — добавил Винаков.

На ликвидацию открытого горения у спасателей ушло около 50 минут.

Три дня назад дым от горящей травы в районе строительства четвертого моста новосибирцы приняли за сильный пожар.

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