В Оби загорелся целый двор — в огне дом, баня и гараж
Хозяева успели эвакуироваться до приезда пожарных
Вечером 16 июня на пульт дежурного пожарной части поступило сообщение о пожаре на улице 2-ая Северная в городе Обь. Спасатели прибыли на место ЧП через 9 минут после вызова, сообщил руководитель пресс-службы ГУ МЧС по Новосибирской области Павел Винаков.
По прибытию пожарные обнаружили, что горит частный дом и надворные постройки — гараж и баня. При этом огонь полыхал с такой силой, что была высокая вероятность перехода пламени на соседние жилые дома.
— Хозяева двери эвакуировались до прибытия пожарной охраны. Тушение пожара также осложнялось наличием баллонов с газом в помещении гаража, — добавил Винаков.
На ликвидацию открытого горения у спасателей ушло около 50 минут.
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