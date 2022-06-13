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Тема дняОгромную пробку в город сняли с высоты
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Густой черный дым поднялся в районе строящегося ЛДС — в МЧС объяснили, что горит

Пожар напугал жителей

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Дым хорошо видно издалека

Дым хорошо видно издалека

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В Новосибирске густой черный дым, который поднялся в районе строящегося ЛДС, напугал жителей. В редакцию НГС пришло множество фото с разных частей города, на которых хорошо его видно. Пожар произошел сегодня, 13 июня, около 17:00.

— Лес горит. Явно подожгли шашлычники, — уверена одна из читательниц.

И она оказалась недалека от правды.

— На улице Магнитогорская горит трава, — ответили на запрос корреспондента НГС в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

Дым черный и густой

Дым черный и густой

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В субботу крупный пожар произошел в Новосибирске в районе 19:25 неподалеку от торгового центра «Аура». Очевидцы наблюдали пожар из разных частей города, в том числе из центра и площади Калинина.

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