В ПКиО «Сосновый бор» в Новосибирске вспыхнула изоляция на теплотрассе
Огонь удалось потушить
В воскресенье днем, 12 июня, в парке культуры и отдыха «Сосновый бор» вспыхнула изоляция на теплотрассе. Об этом очевидцы сообщили группе «АСТ-54» во «ВКонтакте».
На место прибыли пожарные.
— По этому адресу заявки не было. Но тушили наши подразделения. Достаточно большое количество заявок вчера и сегодня связаны, прежде всего, со сжиганием тополиного пуха с последующим возгоранием как сухой травы, так и мусора, — рассказал руководитель пресс-службы ГУ МЧС по Новосибирской области Павел Винаков.
В МЧС напоминают, что сжигание пуха небезопасно и может повлечь возникновения пожаров.
В начале следующей недели, 13 и 14 июня, в Новосибирской области снова ожидается ухудшение пожароопасной обстановки. В ГУ МЧС России по НСО предупредили, что это коснется нескольких районов.