В ПКиО «Сосновый бор» в Новосибирске вспыхнула изоляция на теплотрассе

В воскресенье днем, 12 июня, в парке культуры и отдыха «Сосновый бор» вспыхнула изоляция на теплотрассе. Об этом очевидцы сообщили группе «АСТ-54» во «ВКонтакте».



На место прибыли пожарные.

— По этому адресу заявки не было. Но тушили наши подразделения. Достаточно большое количество заявок вчера и сегодня связаны, прежде всего, со сжиганием тополиного пуха с последующим возгоранием как сухой травы, так и мусора, — рассказал руководитель пресс-службы ГУ МЧС по Новосибирской области Павел Винаков.