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В нескольких районах НСО ожидается пожароопасность 4 класса — МЧС выпустило предупреждение

Ситуация ухудшится в Баганском, Карасукском и Краснозерском районах

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МЧС призывает осторожно обращаться с огнем

МЧС призывает осторожно обращаться с огнем

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В начале следующей недели, 13 и 14 июня, в Новосибирской области снова ожидается ухудшение пожароопасной обстановки. В ГУ МЧС России по НСО предупредили, что это коснется нескольких районов.

— Сообщаем, что, по данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», с 13 по 14 июня 2022 года в Баганском, Карасукском и Краснозерском районах ожидается высокая пожароопасность 4 класса. Увеличивается риск возникновения очагов природных пожаров, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Там также напомнили, что высокий класс пожарной опасности может стать источником возможных чрезвычайных ситуаций:

— Во избежание пожаров необходимо быть предельно осторожными в обращении с огнем, нельзя разводить костры. В условиях теплой и сухой погоды населению необходимо строго соблюдать правила пожарной безопасности.

Особый противопожарный режим установили в регионе постановлением правительства Новосибирской области с 15 апреля. Уже тогда в области вовсю полыхали ландшафтные пожары, большая часть которых началась из-за пала травы. Количество пожаров побило рекорд последних пяти лет.

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