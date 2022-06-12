В нескольких районах НСО ожидается пожароопасность 4 класса — МЧС выпустило предупреждение

В начале следующей недели, 13 и 14 июня, в Новосибирской области снова ожидается ухудшение пожароопасной обстановки. В ГУ МЧС России по НСО предупредили, что это коснется нескольких районов.

— Сообщаем, что, по данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», с 13 по 14 июня 2022 года в Баганском, Карасукском и Краснозерском районах ожидается высокая пожароопасность 4 класса. Увеличивается риск возникновения очагов природных пожаров, — сообщили в пресс-службе ведомства.