Экс-замглавы Росприроднадзора Олег Митволь задержан в московском аэропорту
Олег Митволь подозревается в хищении денег на стройке красноярского метро
Бывший заместитель руководителя Росприроднадзора и экс-префект Северного административного округа Москвы Олег Митволь задержан во Внуково
По данным собеседников РБК, экс-префекта подозревают в хищении
В сентябре 2019 года красноярское «Краевое транспортное управление» заключило контракт с АО «Красноярский трест инженерно-строительных изысканий» («Красноярский ТИСИЗ») на инженерные изыскания в рамках строительства новых станций красноярского метро. Олег Митволь с
Задержанием экс-чиновника занимались сотрудники ФСБ, из Внуково его сопроводили в Красноярск, где суд отправил подозреваемого под арест на один месяц.