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Экс-замглавы Росприроднадзора Олег Митволь задержан в московском аэропорту

Олег Митволь подозревается в хищении денег на стройке красноярского метро

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Олег Митволь был заметной политической фигурой в нулевые

Олег Митволь был заметной политической фигурой в нулевые

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Бывший заместитель руководителя Росприроднадзора и экс-префект Северного административного округа Москвы Олег Митволь задержан во Внуково 8 июня при попытке улететь в Дубай, сообщает РБК со ссылкой на источник, знакомый с материалами дела. Митволя перевезли в Красноярск и арестовали на месяц.

По данным собеседников РБК, экс-префекта подозревают в хищении 900 млн рублей, которые были выделены организации, проектировавшей метро в Красноярске. Компания при этом была аффилирована с Олегом Митволем. Уголовное дело об этом было возбуждено в мае 2022 года.

В сентябре 2019 года красноярское «Краевое транспортное управление» заключило контракт с АО «Красноярский трест инженерно-строительных изысканий» («Красноярский ТИСИЗ») на инженерные изыскания в рамках строительства новых станций красноярского метро. Олег Митволь с 2018 года является председателем совета директоров «Красноярского ТИСИЗа». По данным следствия, «Красноярский ТИСИЗ» выполнил лишь часть работ. За свою работу организация получила оплату в полном размере — 954 млн рублей.


Задержанием экс-чиновника занимались сотрудники ФСБ, из Внуково его сопроводили в Красноярск, где суд отправил подозреваемого под арест на один месяц.

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РосприроднадзорФСБкрасноярское метроОлег Митволь
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