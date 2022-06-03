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Частный дом загорелся в районе шоколадной фабрики — пожарные вынесли два газовых баллона

Столб черного дыма виден за несколько километров

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В результате ЧП никто не пострадал

В результате ЧП никто не пострадал

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Утром 3 июня в Новосибирске в районе шоколадной фабрики загорелся частный дом на улице Нижегородской.

В МЧС сигнал поступил в 10:40. Пожарные прибыли по месту вызова уже через 2 минуты, сообщил руководитель пресс-службы ГУ МЧС по Новосибирской области Павел Винаков.

— Было установлено, что горит кровля дома ориентировочно 10 на 10 метров. Дом на наличие людей проверили, никого внутри не обнаружили. Хозяйка не пострадала, — отметил он.

Винаков добавил, что из горящего дома спасатели вынесли два газовых баллона. В 11:08 открытый огонь был ликвидирован. В настоящее время сотрудники МЧС продолжают работать на месте ЧП.

Вечером 1 июня сгорел расселенный барак на улице Тополевой. В 40 метрах от него находится исторический памятник.

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