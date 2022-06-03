Частный дом загорелся в районе шоколадной фабрики — пожарные вынесли два газовых баллона
Столб черного дыма виден за несколько километров
Утром 3 июня в Новосибирске в районе шоколадной фабрики загорелся частный дом на улице Нижегородской.
В МЧС сигнал поступил в 10:40. Пожарные прибыли по месту вызова уже через 2 минуты, сообщил руководитель пресс-службы ГУ МЧС по Новосибирской области Павел Винаков.
— Было установлено, что горит кровля дома ориентировочно 10 на 10 метров. Дом на наличие людей проверили, никого внутри не обнаружили. Хозяйка не пострадала, — отметил он.
Винаков добавил, что из горящего дома спасатели вынесли два газовых баллона. В 11:08 открытый огонь был ликвидирован. В настоящее время сотрудники МЧС продолжают работать на месте ЧП.
Вечером 1 июня сгорел расселенный барак на улице Тополевой. В 40 метрах от него находится исторический памятник.