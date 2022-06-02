Аварийный барак сгорел в военном городке — здание должны были снести
В 40 метрах от барака находится исторический памятник
В Новосибирске вечером 1 июня сгорел барак на улице Тополевой, 28. Как сообщили в пресс-службе МЧС по Новосибирской области, в бараке никто не жил.
— В 19:35 минут пожарно-спасательные подразделения реагировали на возгорание на улице Тополевой. Ориентировочно, дом 28. На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений установлено, что открытым огнем горит деревянное неэксплуатируемое строение 7 на 9 метров. В 20:00 минут открытое горение было ликвидировано, — рассказали в пресс-службе МЧС по Новосибирску.
Как уточнили спасатели, барак поврежден полностью. Площадь пожара составила 63 квадратных метра.
В 2020 году мэрия Новосибирска постановила изъять квартиры в домах на улице Тополевой, 28, 29 и 30 и участок под ними. Здания были признаны аварийными и их должны были снести. Всего в 40 м от дома на Тополевой, 28 находится «Дом для 6 семей старших офицеров», построенный в начале XX века.
Вечером во вторник, 31 мая, на территории храма в честь Святых Новомучеников и Исповедников Российских в Новосибирске загорелось деревянное здание.