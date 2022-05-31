В бердском санатории змея укусила 7-летнего мальчика — следком начал проверку

В бердском санатории «Рассвет» змея укусила 7-летнего мальчика. Об этом сообщил сайт «Бердск.Онлайн» со ссылкой на родственницу ребенка. Следственный комитет обратил внимание на эту историю и начал доследственную проверку.

Согласно публикации «Бердска.Онлайн», инцидент произошел еще 28 мая. Ребенок не сразу сообщил родителям о случившемся, а лишь через полчаса. Мальчика увезли в больницу. Спустя сутки его состояние стало ухудшаться.