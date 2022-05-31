В бердском санатории змея укусила
7-летнего мальчика — следком начал проверку
Следователи хотят выяснить все обстоятельства инцидента
В бердском санатории «Рассвет» змея укусила
Согласно публикации «Бердска.Онлайн», инцидент произошел еще 28 мая. Ребенок не сразу сообщил родителям о случившемся, а лишь через полчаса. Мальчика увезли в больницу. Спустя сутки его состояние стало ухудшаться.
— За первые сутки очень сильно опух палец, в который его укусила змея, затем и вся кисть. На вторые сутки рука отекла до плеча, и появились признаки лопнувших капилляров — синяки, — процитировал родственницу мальчика «Бердск.Онлайн».
В санатории изданию сообщили, что ребенок не отдыхал на его территории, а лишь гулял там.
В Следственном комитете уточнили, что после оказанной медпомощи ребенку ничего не угрожает:
— По данному факту следственным отделом по городу Бердску следственного управления СК России по Новосибирской области организовано проведение уголовно-процессуальной проверки. В рамках проверки следователи проведут все необходимые процессуальные действия с целью выяснения всех обстоятельств сложившейся ситуации.
Следователи планируют выяснить все обстоятельства сложившейся ситуации. По результатам проверки будет принято законное процессуальное решение.
В середине мая спасателям сообщили об экзотической змее, которая непонятным способом попала на балкон. Оказалось, что она сбежала от хозяйки из соседней квартиры.