Спасатели помогли запутавшейся в сетях утке и достали красную змею с балкона

Новосибирские спасатели достали запутавшегося в рыболовных сетях селезня и вернули хозяйке ее красную змею, которая сбежала на соседний балкон.



— Вчера в 12:15 на телефон оперативного дежурного МАСС поступила информация от отдыхающих на берегу реки Иня людей, что дикая утка запуталась в рыболовных сетях. На разведку, сбор информации и поиски утки в Первомайский район выехал экипаж спасателей МАСС, — сообщили в службе про инцидент у моста на Новолуговое. — Спасатель, одетый в специальный термокостюм, зашел в воду, аккуратно снял сеть, чтобы не повредить птицу, и распутал ей крылья и лапы. После чего селезня отпустили на волю. Благодарная птица не сразу уплыла, а немного побыла рядом с людьми, словно благодаря их за свое спасение.