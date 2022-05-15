Спасатели помогли запутавшейся в сетях утке и достали красную змею с балкона
Селезня отпустили на волю, а змею передали хозяйке из соседней квартиры
Новосибирские спасатели достали запутавшегося в рыболовных сетях селезня и вернули хозяйке ее красную змею, которая сбежала на соседний балкон.
— Вчера в 12:15 на телефон оперативного дежурного МАСС поступила информация от отдыхающих на берегу реки Иня людей, что дикая утка запуталась в рыболовных сетях. На разведку, сбор информации и поиски утки в Первомайский район выехал экипаж спасателей МАСС, — сообщили в службе про инцидент у моста на Новолуговое. — Спасатель, одетый в специальный термокостюм, зашел в воду, аккуратно снял сеть, чтобы не повредить птицу, и распутал ей крылья и лапы. После чего селезня отпустили на волю. Благодарная птица не сразу уплыла, а немного побыла рядом с людьми, словно благодаря их за свое спасение.
Операция по вызволению утки заняла чуть больше часа, сетку утилизировали.
Еще один необычный случай произошел в пятницу — на балконе пятиэтажного дома в Октябрьском районе заметили небольшую красную змею. На место выехал экипаж спасателей.
— В указанной квартире спасатели действительно обнаружили на балконе небольшую змею красного цвета, которую они загнали в коробку и отвезли в один из отрядов, где определили, что поймали маисового полоза. Чуть позже обнаружилась хозяйка змеи. Она приехала в отряд и забрала сбежавшего от нее питомца, — сообщили в МАСС.
В апреле под Новосибирском спасли покусанного собаками бобра. В Бердске помогли раненой лосихе, которая зашла на территорию частного дома.