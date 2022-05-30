Многодетная мать получила наказание за смерть
10-месячной дочери в ванной
Женщина оставила ребенка и вышла из квартиры по своим делам, девочка захлебнулась
Заельцовский суд Новосибирска вынес приговор по делу о причинении смерти ребенку по неосторожности. На скамье подсудимых оказалась мать троих детей, юрист из Кемерова Герда Россия-Горская.
Согласно материалам дела, трагедия произошла 18 апреля 2021 года в квартире на Красном проспекте. Россия-Горская — тогда мать четверых детей (17, 15, 3 лет и 10 месяцев) положила младшую дочь в ванну и вышла из квартиры по своим делам. В это время
Герда Россия-Горская. 37 лет. Дипломированный юрист, медиатор. В апреле 2021 года выиграла суд у кемеровской больницы
— По приговору суда
Помощник прокурора Заельцовского района Нина Лисицына в разговоре с журналистом НГС отметила, что требовала для подсудимой наказания в виде полутора лет лишения свободы условно с испытательным сроком в 2 года. В итоге суд назначил женщине 1 год ограничения свободы. Это значит, что России-Горской запрещено уходить из постоянного места проживания в означенное время суток, посещать определенные места и массовые мероприятия, менять место жительства и место работы без согласования с контролирующим органом и т. д.
В апреле в заброшенном доме в Коченевском районе были найдены скелеты двух младенцев. Правоохранители задержали мать детей, которая уверяет, что они родились мертвыми.