Многодетная мать получила наказание за смерть 10-месячной дочери в ванной

Заельцовский суд Новосибирска вынес приговор по делу о причинении смерти ребенку по неосторожности. На скамье подсудимых оказалась мать троих детей, юрист из Кемерова Герда Россия-Горская.



Согласно материалам дела, трагедия произошла 18 апреля 2021 года в квартире на Красном проспекте. Россия-Горская — тогда мать четверых детей (17, 15, 3 лет и 10 месяцев) положила младшую дочь в ванну и вышла из квартиры по своим делам. В это время 3-летний сын женщины зашел в ванную и включил воду. Следователи выяснили, что подсудимой не было около 50 минут . Когда она вернулась, ребенок уже был мертв. Медики скорой помощи, прибыв по вызову, констатировали смерть девочки.