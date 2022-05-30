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Многодетная мать получила наказание за смерть 10-месячной дочери в ванной

Женщина оставила ребенка и вышла из квартиры по своим делам, девочка захлебнулась

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У женщины осталось еще трое детей

У женщины осталось еще трое детей

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Заельцовский суд Новосибирска вынес приговор по делу о причинении смерти ребенку по неосторожности. На скамье подсудимых оказалась мать троих детей, юрист из Кемерова Герда Россия-Горская.

Согласно материалам дела, трагедия произошла 18 апреля 2021 года в квартире на Красном проспекте. Россия-Горская — тогда мать четверых детей (17, 15, 3 лет и 10 месяцев) положила младшую дочь в ванну и вышла из квартиры по своим делам. В это время 3-летний сын женщины зашел в ванную и включил воду. Следователи выяснили, что подсудимой не было около 50 минут. Когда она вернулась, ребенок уже был мертв. Медики скорой помощи, прибыв по вызову, констатировали смерть девочки.

Герда Россия-Горская. 37 лет. Дипломированный юрист, медиатор. В апреле 2021 года выиграла суд у кемеровской больницы № 4, в которой ей отказались делать тест на COVID-19. Россия-Горская добилась аннулирования приказа местного Минздрава, согласно которому в Кузбассе у пациентов с симптомами ОРВИ не брали анализы на коронавирус. Впоследствии она потребовала лишить областных наград министра здравоохранения Михаила Малина, но ее требования не были удовлетворены.

— По приговору суда Россия-Горская Г. Р. признана виновной в том, что причинила смерть по неосторожности, а именно в том, что в результате ее преступной небрежности наступила смерть малолетнего ребенка от механической асфиксии, — говорится на сайте Заельцовского суда.

Помощник прокурора Заельцовского района Нина Лисицына в разговоре с журналистом НГС отметила, что требовала для подсудимой наказания в виде полутора лет лишения свободы условно с испытательным сроком в 2 года. В итоге суд назначил женщине 1 год ограничения свободы. Это значит, что России-Горской запрещено уходить из постоянного места проживания в означенное время суток, посещать определенные места и массовые мероприятия, менять место жительства и место работы без согласования с контролирующим органом и т. д.

В апреле в заброшенном доме в Коченевском районе были найдены скелеты двух младенцев. Правоохранители задержали мать детей, которая уверяет, что они родились мертвыми.

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