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Тема дняУтонула 8-летняя девочка
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«Была без присмотра взрослых»: 8-летняя девочка утонула в Новосибирской области

Следователи проводят проверку

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За неделю в регионе утонули четыре человека

За неделю в регионе утонули четыре человека

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В Сузунском районе Новосибирской области утонула 8-летняя девочка. Трагедия произошла 24 мая. О ней стало известно сегодня, 30 мая, во время оперативного совещания при губернаторе НСО.

— За неделю на водных объектах произошло четыре происшествия — в Новосибирске, Искитимском, Сузунском и Черепановском районах. К сожалению, погибли четыре человека, в том числе один ребенок. Гибель ребенка произошла по причине нахождения без присмотра взрослых, — сообщили в ГУ МЧС по Новосибирской области.

Следователи начали проверку из-за гибели ребенка.

— Это произошло в селе Мышланка Сузунского района. Утонула девочка 2014 года рождения, — объяснили корреспонденту НГС в СУ СК РФ по Новосибирской области.

Ранее мальчик погиб на реке Карасук. По факту его гибели также проводится проверка.

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