«Была без присмотра взрослых»:
8-летняя девочка утонула в Новосибирской области
Следователи проводят проверку
В Сузунском районе Новосибирской области утонула
— За неделю на водных объектах произошло четыре происшествия — в Новосибирске, Искитимском, Сузунском и Черепановском районах. К сожалению, погибли четыре человека, в том числе один ребенок. Гибель ребенка произошла по причине нахождения без присмотра взрослых, — сообщили в ГУ МЧС по Новосибирской области.
Следователи начали проверку из-за гибели ребенка.
— Это произошло в селе Мышланка Сузунского района. Утонула девочка 2014 года рождения, — объяснили корреспонденту НГС в СУ СК РФ по Новосибирской области.
Ранее мальчик погиб на реке Карасук. По факту его гибели также проводится проверка.