Сотрудник ГИБДД погиб в погоне за нарушителем — виновник ДТП избежал наказания

Тогучинский районный суд прекратил уголовное преследование инспектора ДПС Дмитрия Горчакова, который летом прошлого года устроил автоаварию в погоне за нарушителями. В результате погиб его напарник Станислав Чебукин. В суде супруга погибшего полицейского примирилась с подсудимым.

Трагедия произошла 24 июня 2021 года в Тогучине. Горчаков и Чебукин на патрульном УАЗе бросились в погоню за тремя мотоциклистами, проигнорировавшими требование об остановке. На улице Береговой отечественный внедорожник занесло, машина съехала в кювет, врезалась в дерево и перевернулась. За рулем сидел Дмитрий Горчаков, на пассажирском сидении — Чебукин. Последний от полученных травм скончался на месте. Горчакова отвезли в больницу, откуда его в скором времени отпустили на амбулаторное лечение.

