Сотрудник ГИБДД погиб в погоне за нарушителем — виновник ДТП избежал наказания
В суде супруга погибшего полицейского примирилась с подсудимым
Тогучинский районный суд прекратил уголовное преследование инспектора ДПС Дмитрия Горчакова, который летом прошлого года устроил автоаварию в погоне за нарушителями. В результате погиб его напарник Станислав Чебукин. В суде супруга погибшего полицейского примирилась с подсудимым.
Трагедия произошла 24 июня 2021 года в Тогучине. Горчаков и Чебукин на патрульном УАЗе бросились в погоню за тремя мотоциклистами, проигнорировавшими требование об остановке. На улице Береговой отечественный внедорожник занесло, машина съехала в кювет, врезалась в дерево и перевернулась. За рулем сидел Дмитрий Горчаков, на пассажирском сидении — Чебукин. Последний от полученных травм скончался на месте. Горчакова отвезли в больницу, откуда его в скором времени отпустили на амбулаторное лечение.
Личности мотоциклистов вскоре были установлены. Ими оказались подростки в возрасте от 15 до 19 лет. Ни у одного из них не оказалось водительских прав.
В отношении Дмитрия Горчакова следователи возбудили уголовное дело по статье о «нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека». В октябре 2021 года итоги расследования были направлены в суд. 11 мая 2022 года судья Ольга Краснова прекратила уголовное дело в связи с примирением сторон.
— Обвиняемый признал вину в совершении преступления. Ходатайство о прекращении уголовного дела заявлено потерпевшей (супругой погибшего полицейского. — Прим. ред.), поскольку осужденный принес извинения, которые потерпевшая приняла, требований имущественного характера она не имеет, — сообщили НГС в прокуратуре Новосибирской области.
При этом в надзорном ведомстве подчеркнули, что прокурор выступал против прекращения уголовного дела, поскольку, по его мнению, подсудимый не загладил свою вину. В результате гособвинитель подал апелляцию на решение суда в связи «с существенным нарушением уголовно-процессуального закона».
26 мая два человека пострадали в результате погони экипажа ДПС за мопедом. Травмы получили водитель и пассажир двухколесного транспорта.