Мопед попал в ДТП на Немировича-Данченко — очевидцы сообщают, что перед этим он уходил от ДПС
По предварительной информации, пострадали двое
Ночью на улице Немировича-Данченко произошло ДТП с мопедом. Как рассказывают очевидцы в группе «АСТ-54», экипаж ДПС преследовал мопед с парнем и девушкой. В итоге он опрокинулся.
По информации подписчиков пострадали и парень и девушка. На опубликованном фото видно, что пострадавших кладут на носилки врачи скорой помощи.
В ГИБДД Новосибирска не смогли оперативно прокомментировать ДТП. В ГУ МВД по Новосибирской области также не смогли предоставить оперативный комментарий.
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