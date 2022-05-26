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Мопед попал в ДТП на Немировича-Данченко — очевидцы сообщают, что перед этим он уходил от ДПС

По предварительной информации, пострадали двое

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По информации подписчиков пострадали и парень и девушка, ехавшие на мопеде

По информации подписчиков пострадали и парень и девушка, ехавшие на мопеде

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Ночью на улице Немировича-Данченко произошло ДТП с мопедом. Как рассказывают очевидцы в группе «АСТ-54», экипаж ДПС преследовал мопед с парнем и девушкой. В итоге он опрокинулся.

По информации подписчиков пострадали и парень и девушка. На опубликованном фото видно, что пострадавших кладут на носилки врачи скорой помощи.

В ГИБДД Новосибирска не смогли оперативно прокомментировать ДТП. В ГУ МВД по Новосибирской области также не смогли предоставить оперативный комментарий.

24 мая в Искитиме на автомобиль Opel упала стрела строительного крана — водитель легкового автомобиля не успел выбежать из салона. Он рассказал корреспонденту НГС, как это произошло.

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