«Было страшно, люди кричали»: пострадавшая при опрокидывании маршрутки пассажирка рассказала, как всё произошло

Сегодня утром, 24 мая, «Газель» маршрута № 10 столкнулась с кроссовером. Авария произошла около 08:15 на улице Станционной у «Экспоцентра». В результате пострадали минимум три человека, среди них — 9-летняя девочка.

Как позже сообщили в ГИБДД по Новосибирской области, по предварительной информации, маршрутка выезжала с территории «Экспоцентра» на красный свет, когда в нее врезался кроссовер Mazda СХ-9. Всего в маршрутке было 10 пассажиров.

