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«Было страшно, люди кричали»: пострадавшая при опрокидывании маршрутки пассажирка рассказала, как всё произошло

ДТП произошло на улице Станционной у «Экспоцентра»

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Авария произошла около 08:15 на улице Станционной у «Экспоцентра»

Авария произошла около 08:15 на улице Станционной у «Экспоцентра»

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Сегодня утром, 24 мая, «Газель» маршрута № 10 столкнулась с кроссовером. Авария произошла около 08:15 на улице Станционной у «Экспоцентра». В результате пострадали минимум три человека, среди них — 9-летняя девочка.

Как позже сообщили в ГИБДД по Новосибирской области, по предварительной информации, маршрутка выезжала с территории «Экспоцентра» на красный свет, когда в нее врезался кроссовер Mazda СХ-9. Всего в маршрутке было 10 пассажиров.

Одним из пассажиров маршрутки была Евгения — она как раз ехала на работу, сидела в левом ряду:

— При выезде с «Экспоцентра» на Станционную горел желтый свет. Я еще отметила, что вместо того, чтобы притормозить, водитель, наоборот, прибавил газу. Мысль была: «Вот идиот, что он делает?!»

Девушка говорит, что всё случилось быстро.

— Секунда — и куда-то летим, и вот уже упали. Было страшно, люди кричали. Скорая приехала быстро, девочку забрали первой. Она с бабушкой сидела справа. Люди выходили из машин, оказывали помощь. Где-то виднелась кровь.

По официальной информации, пострадали три человека, включая водителя

По официальной информации, пострадали три человека, включая водителя

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Евгения вспоминает, что водитель состоянием пассажиров особо не интересовался.

— Было видно, что он больше переживал за машину, ходил вокруг нее. В общем, переживал, но не за людей, — сказала пассажирка.

Несмотря на то что девушка не числится в сводке как пострадавшая, после происшествия врачи выявили у нее травму шеи.

— После аварии я поехала на работу, уже там почувствовала недомогание и решила съездить в травмпункт.

Евгения обеспокоена манерой вождения водителей маршруток.

— Я не знаю, что еще должно произойти, чтобы водители маршруток перестали нарушать ПДД. Вот к чему это приводит, — говорит собеседница.

8 мая в центре Новосибирска внедорожник Range Rover столкнулся с Subaru Legacy, вылетел с дороги, сбил рекламный щит, ограждение и перевернулся на крышу. На удивление никто не пострадал. Но не все ДТП с переворотами заканчиваются удачно. В ночь на 5 мая на улице Георгия Колонды столкнулись Toyota Corona Premio и Honda HR-V. Один из автомобилей от сильнейшего удара опрокинулся на крышу, пострадала женщина.

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