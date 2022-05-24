«Было страшно, люди кричали»: пострадавшая при опрокидывании маршрутки пассажирка рассказала, как всё произошло
ДТП произошло на улице Станционной у «Экспоцентра»
Сегодня утром, 24 мая, «Газель» маршрута
Как позже сообщили в ГИБДД по Новосибирской области, по предварительной информации, маршрутка выезжала с территории «Экспоцентра» на красный свет, когда в нее врезался кроссовер Mazda СХ-9. Всего в маршрутке было 10 пассажиров.
Одним из пассажиров маршрутки была Евгения — она как раз ехала на работу, сидела в левом ряду:
— При выезде с «Экспоцентра» на Станционную горел желтый свет. Я еще отметила, что вместо того, чтобы притормозить, водитель, наоборот, прибавил газу. Мысль была: «Вот идиот, что он делает?!»
Девушка говорит, что всё случилось быстро.
— Секунда — и куда-то летим, и вот уже упали. Было страшно, люди кричали. Скорая приехала быстро, девочку забрали первой. Она с бабушкой сидела справа. Люди выходили из машин, оказывали помощь. Где-то виднелась кровь.
Евгения вспоминает, что водитель состоянием пассажиров особо не интересовался.
— Было видно, что он больше переживал за машину, ходил вокруг нее. В общем, переживал, но не за людей, — сказала пассажирка.
Несмотря на то что девушка не числится в сводке как пострадавшая, после происшествия врачи выявили у нее травму шеи.
— После аварии я поехала на работу, уже там почувствовала недомогание и решила съездить в травмпункт.
Евгения обеспокоена манерой вождения водителей маршруток.
— Я не знаю, что еще должно произойти, чтобы водители маршруток перестали нарушать ПДД. Вот к чему это приводит, — говорит собеседница.
8 мая в центре Новосибирска внедорожник Range Rover столкнулся с Subaru Legacy, вылетел с дороги, сбил рекламный щит, ограждение и перевернулся на крышу. На удивление никто не пострадал. Но не все ДТП с переворотами заканчиваются удачно. В ночь на 5 мая на улице Георгия Колонды столкнулись Toyota Corona Premio и Honda HR-V. Один из автомобилей от сильнейшего удара опрокинулся на крышу, пострадала женщина.