Range Rover после ДТП снес ограждение и перевернулся на крышу на Красном проспекте

В центре Новосибирска внедорожник Range Rover столкнулся с Subaru Legacy, вылетел с дороги, сбил рекламный щит, ограждение и перевернулся на крышу.

ДТП произошло вчера, 8 мая, около 20:00.

— ДТП оформлено с материальным ущербом, — объяснили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области. — Пострадавших среди людей нет.



В группе «АСТ-54» редактор паблика сообщил, что на место аварии приехал хозяин Range Rover.

— Мужчина заявил, что, пока он спал, виновник ДТП стащил у него ключи от автомобиля и поехал кататься по городу. От водителя исходит запах алкоголя, — написано в группе.