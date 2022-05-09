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Range Rover после ДТП снес ограждение и перевернулся на крышу на Красном проспекте

Пострадавших среди людей нет

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Машина оказалась на крыше

Машина оказалась на крыше

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В центре Новосибирска внедорожник Range Rover столкнулся с Subaru Legacy, вылетел с дороги, сбил рекламный щит, ограждение и перевернулся на крышу.

ДТП произошло вчера, 8 мая, около 20:00.

— ДТП оформлено с материальным ущербом, — объяснили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области. — Пострадавших среди людей нет.

В группе «АСТ-54» редактор паблика сообщил, что на место аварии приехал хозяин Range Rover.

— Мужчина заявил, что, пока он спал, виновник ДТП стащил у него ключи от автомобиля и поехал кататься по городу. От водителя исходит запах алкоголя, — написано в группе.

В полиции добавили, что данных о состоянии алкогольного опьянения водителя сейчас нет.

Днем 5 мая в центре Новосибирска водитель иномарки сбил двоих людей на электросамокатах. Они переезжали дорогу в зоне нерегулируемого пешеходного перехода.

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