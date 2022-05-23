Грузовой поезд насмерть сбил
19-летнюю девушку на Нижней Ельцовке
Следователи начали проверку
В Новосибирске грузовой поезд насмерть сбил
— Она возвращалась вдоль железнодорожного полотна из близлежащего дома на остановочную платформу, чтобы уехать домой на электропоезде. Девушка не реагировала на подаваемые звуковые сигналы грузового поезда, — объяснили в Управлении на транспорте МВД РФ по СФО.
Машинист применил экстренное торможение, но всё же сбил девушку, которая от полученных травм скончалась на месте. В полиции уточнили, что в момент трагедии она была пьяна.
Следователи Восточного межрегионального СУ на транспорте СК РФ начали доследственную проверку.
В Новосибирской области пенсионер погиб под колесами электропоезда. Инцидент произошел в районе остановочной платформы Крахаль.