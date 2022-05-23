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Грузовой поезд насмерть сбил 19-летнюю девушку на Нижней Ельцовке

Следователи начали проверку

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Машинист применил экстренное торможение, но всё же сбил девушку

Машинист применил экстренное торможение, но всё же сбил девушку

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В Новосибирске грузовой поезд насмерть сбил 19-летнюю девушку у станции Нижняя Ельцовка. Инцидент произошел 22 мая в 05:00.

— Она возвращалась вдоль железнодорожного полотна из близлежащего дома на остановочную платформу, чтобы уехать домой на электропоезде. Девушка не реагировала на подаваемые звуковые сигналы грузового поезда, — объяснили в Управлении на транспорте МВД РФ по СФО.

Машинист применил экстренное торможение, но всё же сбил девушку, которая от полученных травм скончалась на месте. В полиции уточнили, что в момент трагедии она была пьяна.

Следователи Восточного межрегионального СУ на транспорте СК РФ начали доследственную проверку.

В Новосибирской области пенсионер погиб под колесами электропоезда. Инцидент произошел в районе остановочной платформы Крахаль.

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