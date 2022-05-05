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Поезд насмерть сбил 62-летнего пенсионера в НСО: он споткнулся на путях

По предварительной информации от полиции, мужчина был пьян

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Мужчина переходил железнодорожные пути в неположенном месте

Мужчина переходил железнодорожные пути в неположенном месте

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В Татарском районе Новосибирской области пенсионер погиб под колесами электропоезда. Инцидент произошел в районе остановочной платформы Крахаль. Об этом сообщили в УТ МВД России по СФО.

— Электропоезд смертельно травмировал 62-летнего жителя Новосибирского района. Прибывшие на место происшествия транспортные полицейские установили, что мужчина переходил железнодорожные пути в непредназначенном для этого месте и, споткнувшись, упал. Несмотря на принятые машинистом меры по остановке состава, тормозного пути не хватило для предотвращения наезда на человека. От полученных травм он скончался на месте, — сообщили в ведомстве.

По предварительным данным, пешеход был пьян. Информацию об этом происшествии передали в подразделения Восточного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации.

В конце апреля на железнодорожной станции Каргат поезд сбил 90-летнюю женщину. От полученных травм она скончалась на месте.

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