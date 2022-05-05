Поезд насмерть сбил
62-летнего пенсионера в НСО: он споткнулся на путях
По предварительной информации от полиции, мужчина был пьян
В Татарском районе Новосибирской области пенсионер погиб под колесами электропоезда. Инцидент произошел в районе остановочной платформы Крахаль. Об этом сообщили в УТ МВД России по СФО.
— Электропоезд смертельно травмировал
По предварительным данным, пешеход был пьян. Информацию об этом происшествии передали в подразделения Восточного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации.
В конце апреля на железнодорожной станции Каргат поезд сбил