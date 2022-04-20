Поезд насмерть сбил 90-летнюю женщину в Новосибирской области
Инцидент произошел на станции Каргат
Днем 19 апреля на железнодорожной станции Каргат поезд сбил
Женщина переходила железнодорожные пути в неустановленном месте и не реагировала на сигналы приближающегося локомотива.
— Машинист грузового поезда применил экстренное торможение для предотвращения наезда, однако тормозного пути не хватило, чтобы избежать столкновения с пешеходом, — говорится в сообщении управления на транспорте МВД России по Сибирскому Федеральному округу.
Сотрудники транспортной полиции устанавливают обстоятельства произошедшего.
На этой неделе на станции Новосибирск-Западный погиб мужчина. Он подлез под тепловоз, когда на станции проводили маневровые работы.