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Поезд насмерть сбил 90-летнюю женщину в Новосибирской области

Инцидент произошел на станции Каргат

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Машинист поезда применил экстренное торможение

Машинист поезда применил экстренное торможение

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Днем 19 апреля на железнодорожной станции Каргат поезд сбил 90-летнюю женщину. От полученных травм она скончалась на месте.

Женщина переходила железнодорожные пути в неустановленном месте и не реагировала на сигналы приближающегося локомотива.

— Машинист грузового поезда применил экстренное торможение для предотвращения наезда, однако тормозного пути не хватило, чтобы избежать столкновения с пешеходом, — говорится в сообщении управления на транспорте МВД России по Сибирскому Федеральному округу.

Сотрудники транспортной полиции устанавливают обстоятельства произошедшего.

На этой неделе на станции Новосибирск-Западный погиб мужчина. Он подлез под тепловоз, когда на станции проводили маневровые работы.

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