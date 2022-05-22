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Четыре человека застряли на маломерном судне посреди Оби — на берег их доставили спасатели

Судно было без хода, и новосибирцы не могли выбраться самостоятельно

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Инцидент произошел в пять часов вечера

Инцидент произошел в пять часов вечера

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В Ленинском районе Новосибирска 22 мая спасателями было обнаружено маломерное судно без хода. На судне находились четыре человека.

— В акватории реки Обь обнаружено маломерное судно без хода. На нём находятся 4 человека. Судно отбуксировали до берега.

51-летние мужчина и женщина и 29-летние мужчина и женщина были доставлены на сушу. В медицинской помощи никто не нуждался.

Новосибирец вызвал спасателей из-за того, что к нему в квартиру влетела летучая мышь.

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