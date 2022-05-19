Летучая мышь влетела в кухонное окно новосибирца — выгонять ее пришлось спасателям
Животное аккуратно выпустили на улицу
Новосибирец вызвал спасателей из-за того, что к нему в квартиру влетела летучая мышь.
Как рассказали в МАСС, житель Заельцовского района позвонил в 02:50 ночи и сказал, что животное влетело в его кухонное окно. Он хотел поймать и выгнать мышь сам, но не преуспел. На помощь новосибирцу выехал экипаж спасателей.
— Прибыв по указанному адресу, спасатели прошли в квартиру. Крохотная летучая мышь спокойно сидела на шторе. Спасатели взяли ее в руки, открыли окно и выпустили на волю, — рассказали в МАСС Новосибирска.
Муниципальные спасатели приходят на помощь животным почти так же часто, как и людям: несколько дней назад они достали из воды овчарку, которую унесло течением, а в январе
В этом месяце увеличилось оказание помощи животным. Спасатели спасли двух собак, которых отнесло течением реки Обь, ловили декоративного полоза, распутали из рыболовных сетей дикую утку.