Летучая мышь влетела в кухонное окно новосибирца — выгонять ее пришлось спасателям

Новосибирец вызвал спасателей из-за того, что к нему в квартиру влетела летучая мышь.

Как рассказали в МАСС, житель Заельцовского района позвонил в 02:50 ночи и сказал, что животное влетело в его кухонное окно. Он хотел поймать и выгнать мышь сам, но не преуспел. На помощь новосибирцу выехал экипаж спасателей.

