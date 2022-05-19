СЕЙЧАС +21°С
Пробки 4/10
usd 63.56
eur 66.61
Тема дняПриватизируют ли стадион «Спартак»?
Все новости
Все новости

Летучая мышь влетела в кухонное окно новосибирца — выгонять ее пришлось спасателям

Животное аккуратно выпустили на улицу

1 375
Маленькую летучую мышку едва можно заметить на фоне рукавиц

Маленькую летучую мышку едва можно заметить на фоне рукавиц

Поделиться

Новосибирец вызвал спасателей из-за того, что к нему в квартиру влетела летучая мышь.

Как рассказали в МАСС, житель Заельцовского района позвонил в 02:50 ночи и сказал, что животное влетело в его кухонное окно. Он хотел поймать и выгнать мышь сам, но не преуспел. На помощь новосибирцу выехал экипаж спасателей.

— Прибыв по указанному адресу, спасатели прошли в квартиру. Крохотная летучая мышь спокойно сидела на шторе. Спасатели взяли ее в руки, открыли окно и выпустили на волю, — рассказали в МАСС Новосибирска.

Муниципальные спасатели приходят на помощь животным почти так же часто, как и людям: несколько дней назад они достали из воды овчарку, которую унесло течением, а в январе 2022-го искали в ночном лесу мужчину с собакой. Хозяин решил погулять со своим питомцем, но заблудился и едва не замерз.

В этом месяце увеличилось оказание помощи животным. Спасатели спасли двух собак, которых отнесло течением реки Обь, ловили декоративного полоза, распутали из рыболовных сетей дикую утку.

По теме (5)

летучая мышьспасатели МАССспасение животных
  • ЛАЙК2
  • СМЕХ2
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2